Рупор кремлівської пропаганди Соловйов намагався пояснити росіянам, що про їхні проблеми не можуть постійно говорити. Натомість є й важливіші "епохальні події", які варто висвітлювати, інформує 24 Канал.

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Не хочуть говорити про проблеми росіян

Жителі підтоплених територій Росії скаржаться, що їх "кинула" держава. Однак начхати на проблеми росіян не лише місцевій владі, а й російським пропагандистам. Так, головний рупор Кремля Владімір Соловйов заявив, що вони не можуть в усіх своїх ток-шоу згадувати потоп у російських містах. Мовляв, є й важливіші теми.

Я хочу, щоб ми розуміли різні плани. Наприклад, безпрецедентне в історії метеоспостережень, апокаліптичне явище – жахливий потоп, люди страждають. Країна бачить біль людей і намагається допомогти. Це, звісно, важливо. Але це не означає, що ми у всіх передачах маємо говорити виключно про це. Ми не можемо не підіймати серйозніші пласти та зміни, які стосуються "епохальних подій",

– заявив пропагандист.

Мабуть, на думку Соловйова, затоплення низки російських міст – це не така вже й глобальна подія, щоб про неї багато говорити.

"24/7 ми маємо слідкувати і за ситуацією, яка впливає на життя кожного з нас і людства в цілому. Але не хвилюйтесь, ми всі відчуваємо ваш біль. Ніхто вас не кине", – додав Соловйов.

Чомусь він не сказав прямо, що ж це за така "епохальна ситуація", яка так впливає на життя росіян. Навіть улюблена пропагандистська назва війни "СВО" не прозвучала з уст Соловйова. Мабуть, вирішив додатково не тригерити російське суспільство, частина з якого вже добряче відчула на собі наслідки так званої "СВО".

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