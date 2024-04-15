Рупор кремлівської пропаганди Соловйов намагався пояснити росіянам, що про їхні проблеми не можуть постійно говорити. Натомість є й важливіші "епохальні події", які варто висвітлювати, інформує 24 Канал.
Детальніше У Росії великі паводки: у Томську ситуація майже критична, є ризик для Новосибірської області
Не хочуть говорити про проблеми росіян
Жителі підтоплених територій Росії скаржаться, що їх "кинула" держава. Однак начхати на проблеми росіян не лише місцевій владі, а й російським пропагандистам. Так, головний рупор Кремля Владімір Соловйов заявив, що вони не можуть в усіх своїх ток-шоу згадувати потоп у російських містах. Мовляв, є й важливіші теми.
Я хочу, щоб ми розуміли різні плани. Наприклад, безпрецедентне в історії метеоспостережень, апокаліптичне явище – жахливий потоп, люди страждають. Країна бачить біль людей і намагається допомогти. Це, звісно, важливо. Але це не означає, що ми у всіх передачах маємо говорити виключно про це. Ми не можемо не підіймати серйозніші пласти та зміни, які стосуються "епохальних подій",
– заявив пропагандист.
Мабуть, на думку Соловйова, затоплення низки російських міст – це не така вже й глобальна подія, щоб про неї багато говорити.
"24/7 ми маємо слідкувати і за ситуацією, яка впливає на життя кожного з нас і людства в цілому. Але не хвилюйтесь, ми всі відчуваємо ваш біль. Ніхто вас не кине", – додав Соловйов.
Чомусь він не сказав прямо, що ж це за така "епохальна ситуація", яка так впливає на життя росіян. Навіть улюблена пропагандистська назва війни "СВО" не прозвучала з уст Соловйова. Мабуть, вирішив додатково не тригерити російське суспільство, частина з якого вже добряче відчула на собі наслідки так званої "СВО".
Як російська влада "допомагає" постраждалим
- Вода вже прибула до шести областей Росії, ситуація після прориву дамби в Орську стає все серйознішою. Росіяни звертаються до Владіміра Путіна з проханням допомогти їм. Примітним було відео, на якому хлопчик з Оренбурга каже, що його тато воює, а дім затопило, тому йому немає де жити. Однак Путін з відповіддю не поспішає.
- Місцева влада також не особливо охоче допомагає постраждалим. Їм відмовляються платити компенсації, а протести – розганяють. Цікаво, що міський голова Орська Василь Козупіца за кілька днів до прориву дамби заявляв, що ситуація є стабільною та мешканцям немає про що хвилюватися, через що місцеві не змогли підготуватися до евакуації.
- Примітним є й те, що Козупіца під час оголошення часткової мобілізації в Росії восени 2022 року вивіз свого сина за кордон – у Дубаї. За місяць до повені у рідному місті Микола Козупіца придбав квартиру в елітному комплексі за понад 350 тисяч доларів.