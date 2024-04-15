Рупор кремлевской пропаганды Соловьев пытался объяснить россиянам, что об их проблемах не могут постоянно говорить. Зато есть и более важные "эпохальные события", которые стоит освещать, информирует 24 Канал.

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Не хотят говорить о проблемах россиян

Жители подтопленных территорий России жалуются, что их "кинуло" государство. Однако плевать на проблемы россиян не только местным властям, но и российским пропагандистам. Так, главный рупор Кремля Владимир Соловьев заявил, что они не могут во всех своих ток-шоу вспоминать потоп в российских городах. Мол, есть и более важные темы.

Я хочу, чтобы мы понимали разные планы. Например, беспрецедентное в истории метеонаблюдений, апокалиптическое явление – ужасный потоп, люди страдают. Страна видит боль людей и пытается помочь. Это, конечно, важно. Но это не значит, что мы во всех передачах должны говорить исключительно об этом. Мы не можем не поднимать более серьезные пласты и изменения, которые касаются "эпохальных событий",

– заявил пропагандист.

Видимо, по мнению Соловьева, затопление ряда российских городов – это не такое уж и глобальное событие, чтобы о нем много говорить.

"24/7 мы должны следить и за ситуацией, которая влияет на жизнь каждого из нас и человечества в целом. Но не волнуйтесь, мы все чувствуем вашу боль. Никто вас не бросит", – добавил Соловьев.

Почему-то он не сказал прямо, что же это за такая "эпохальная ситуация", которая так влияет на жизнь россиян. Даже любимое пропагандистское название войны "СВО" не прозвучало из уст Соловьева. Видимо, решил дополнительно не тригерить российское общество, часть из которого уже изрядно ощутила на себе последствия так называемой "СВО".

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