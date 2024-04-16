Зранку 16 квітня мерія Орська заявила, що є нова загроза підтоплення Орська та селища Тукай, там оголосили евакуацію.

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В Орську знову чекають на затоплення

Адміністрація Орська повідомляє, що на приватному водосховищі на кордоні з Казахстаном відбувся перелив води через дамбу.

Вода може прийти до Орська по річці Мендибай. Також є загроза підтоплення селища Тукай. Там оголошено евакуацію.

Яка ситуація в інших регіонах Росії

Нагадаємо, що 14 квітня Курганська область Росії теж опинилася під загрозою затоплення, вода в річці Тобол та її притоках стала різко прибувати.

15 квітня Губернатор Курганської області Вадим Шумков назвав "колосальним" обсяг води, яка рухається на Курган, і закликав до негайної евакуації. 16 квітня він пожалівся на те, що жителі Кургану не евакуюються з підтоплених територій "через невіру в серйозність загрози".

Евакуацію мешканців через паводки проводять ще у кількох регіонах, зокрема в Новосибірській, Томській, Тюменській та Кемеровській областях.

Однак Оренбурзька область, на яку припав епіцентр повені, залишається в найтяжчому становищі. Це найбільша повінь за всю історію спостережень в регіоні.

Місцеві ЗМІ встановили, що в цьому регіоні внаслідок повені загинули щонайменше 5 людей. Однак точна кількість жертв невідома, тому що російська влада не надає цю статистику. Ба більше, російський міністр з питань надзвичайних ситуацій Олександр Куренков заявив, що загиблих через затоплення в Орську нібито немає.