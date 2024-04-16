Утром 16 апреля мэрия Орска заявила, что есть новая угроза подтопления Орска и поселка Тукай, там объявили эвакуацию.

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В Орске снова ждут затопления

Администрация Орска сообщает, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив воды через дамбу.

Вода может прийти в Орск по реке Мендыбай. Также есть угроза подтопления поселка Тукай. Там объявлена эвакуация.

Какова ситуация в других регионах России

Напомним, что 14 апреля Курганская область России тоже оказалась под угрозой затопления, вода в реке Тобол и ее притоках стала резко прибывать.

15 апреля Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал "колоссальным" объем воды, которая движется на Курган, и призвал к немедленной эвакуации. 16 апреля он пожаловался на то, что жители Кургана не эвакуируются с подтопленных территорий "из-за неверия в серьезность угрозы".

Эвакуацию жителей из-за паводков проводят еще в нескольких регионах, в частности в Новосибирской, Томской, Тюменской и Кемеровской областях.

Однако Оренбургская область, на которую пришелся эпицентр наводнения, остается в самом тяжелом положении. Это самое большое наводнение за всю историю наблюдений в регионе.

Местные СМИ установили, что в этом регионе в результате наводнения погибли по меньшей мере 5 человек. Однако точное количество жертв неизвестно, потому что российские власти не предоставляет эту статистику. Более того, российский министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Куренков заявил, что погибших из-за затопления в Орске якобы нет.