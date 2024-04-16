Російські ЗМІ дізнались імена 5 загиблих завдяки їхнім родичам та волонтерам. За словами однієї з волонтерок, загиблих в Орську більше, ніж зниклих безвісти.
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Що відомо про встановлених загиблих
Російські ЗМІ з'ясували видання, що щонайменше чотири особи загинули в Орську – це 65-річний Сергій Ларін, 82-річна Зоя Степанова, 70-річний Юрій Ларіонов та 57-річний Рустам Ахметов. Ще один загиблий – 51-річний житель селища Пригородний Оренбурзької області Андрій Чернишов.
Зокрема Ахметов чекав на рятувальників у своєму будинку на вулиці Каманіна, але вдень 7 квітня зв'язок з ним зник. Про його загибель журналістам повідомила волонтерка, яка шукає зниклих в Орську.
Сергій Ларін, який жив на вулиці Чапаєва, відмовився евакуюватися. Його смерть журналістам підтвердила родичка. За її словами, у морзі родичам не повідомили офіційну причину смерті.
Ще один загиблий Юрій Ларіонов, який жив на вулиці Карла Маркса, не евакуювався вчасно, і його будинок затопило.
Точна цифра загиблих внаслідок повені невідома
Точної цифри загиблих внаслідок повені в Росії волонтери сказати не можуть, як і кількість зниклих безвісти. Однак, за словами однієї з волонтерок, загиблих в Орську більше, ніж зниклих безвісти.
Вона змогла дізнатися імена щонайменше двох зниклих безвісти жителів Орська – це пенсіонерка Ніна Соловйова та її 49-річний син Алім Сатигулов. Родичі шукають їх понад 10 днів.
Варто зауважити, що російський міністр з питань надзвичайних ситуацій Олександр Куренков під час перебування в Оренбурзькій області заявив, що загиблих через затоплення в Орську нібито немає. У перші дні повені з'явилася інформація про загибель чотирьох людей, але в мерії міста запевняли, що їхня смерть не пов'язана з повінню.
- Нагадаємо, 5 квітня у російському місті Орськ 5 квітня стався прорив дамби, потім прорвало ще декілька. Місто майже повністю пішло під воду, вода пішла далі і затопила низку інших населених пунктів.
- Крім того, у низці регіонів пройшли сильні зливи, що також збільшило наслідки від паводків у країні-агресорці.