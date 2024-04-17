Для российского диктатора нет ничего хуже, чем общаться с россиянами. Особенно, которые могут задавать неудобные вопросы. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ. Заметим, что даже российские пропагандисты на своих ток-шоу отказываются говорить о проблемах россиян в затопленных областях, утверждая, что есть и более важные проблемы.

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Почему Путин не посетил пострадавшие регионы

Российские регионы продолжают уходить под воду, местных призывают эвакуироваться. Серьезно затопило уже Курганскую, Томскую, Тюменскую, Челябинскую, Орскую, Оренбургскую области и Краснодарский край.

Владимир Путин не особо беспокоится о том, что часть России уходит под воду и не посетил ни одну из пострадавших областей. Свое "беспокойство" он проявил лишь на словах, которые не слишком помогают людям затопленных городов.

В этом есть логика. Путин не является народным президентом. У него уже прошли "выборы", он переизбрался, поэтому зачем ему нужно с каким-то народом встречаться? Еще начнут ему задавать неудобные вопросы. У него еще не было инаугурации, то зачем он будет "смазывать" красивую картинку перед этим? Он боится людей,

– отметил Сергей Жирнов.

Обратите внимание! Инаугурация Путина состоится 7 мая.

В конце концов, Путину и нечего сказать жителям затопленных регионов. Хотя, конечно, российский президент не причастен к паводкам, однако значительным упущением являются специальные сооружения, которые должны были бы сдержать непогоду.

"Путин не любит что-то объяснять людям. Что он объяснит? Что 12 триллионов рублей тратят на войну, хотя даже десятой части этих средств хватило, чтобы реконструировать все эти дамбы. Для него война и уничтожение Украины – самое важное", – объяснил Жирнов.

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