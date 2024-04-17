Для российского диктатора нет ничего хуже, чем общаться с россиянами. Особенно, которые могут задавать неудобные вопросы. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ. Заметим, что даже российские пропагандисты на своих ток-шоу отказываются говорить о проблемах россиян в затопленных областях, утверждая, что есть и более важные проблемы.
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Почему Путин не посетил пострадавшие регионы
Российские регионы продолжают уходить под воду, местных призывают эвакуироваться. Серьезно затопило уже Курганскую, Томскую, Тюменскую, Челябинскую, Орскую, Оренбургскую области и Краснодарский край.
Владимир Путин не особо беспокоится о том, что часть России уходит под воду и не посетил ни одну из пострадавших областей. Свое "беспокойство" он проявил лишь на словах, которые не слишком помогают людям затопленных городов.
В этом есть логика. Путин не является народным президентом. У него уже прошли "выборы", он переизбрался, поэтому зачем ему нужно с каким-то народом встречаться? Еще начнут ему задавать неудобные вопросы. У него еще не было инаугурации, то зачем он будет "смазывать" красивую картинку перед этим? Он боится людей,
– отметил Сергей Жирнов.
В конце концов, Путину и нечего сказать жителям затопленных регионов. Хотя, конечно, российский президент не причастен к паводкам, однако значительным упущением являются специальные сооружения, которые должны были бы сдержать непогоду.
"Путин не любит что-то объяснять людям. Что он объяснит? Что 12 триллионов рублей тратят на войну, хотя даже десятой части этих средств хватило, чтобы реконструировать все эти дамбы. Для него война и уничтожение Украины – самое важное", – объяснил Жирнов.
Непогода в России: последние новости
- После разрушения дамбы в Орске и сильных ливней, вода подошла к другим регионам. В частности, критической ситуация в Томске. Уровень воды в реке Томь поднялся на 99 сантиметров за одну ночь, достигнув 860 сантиметров. Кроме того, уровень воды продолжит расти, ведь в регионе объявили штормовое предупреждение.
- Хотя вода от Орска постепенно должна была бы отходить, однако есть риск повторного подтопления. Дело в том, что на границе с Казахстаном случился перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по реке Мендыбай.
- Между тем в Кремле утверждают, что жертв в результате стихийного бедствия не было. Впрочем, это довольно быстро опровергли российские журналисты, установив имена по меньшей мере пяти жертв. Известно, что один из погибших не дождался спасателей. На самом деле точное количество жертв неизвестно.