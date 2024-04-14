На северо-востоке белорусской столицы на берегу Заславского водохранилища возвышается резиденция Александра Лукашенко. Там прописана вся его семья – сыновья, невестки и внуки.

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Как выглядит семейное "гнездышко" Лукашенко

Резиденция под названием "Восток" состоит из нескольких домов. Площадь главного здания составляет более 1157 квадратных метров. Оно содержит три террасы и место для барбекю. Кроме него на территории построены еще три жилых здания меньшей площади, с навесами и индивидуальными куполами, и несколько служебных зданий, в частности гараж и овощехранилище.

В резиденции есть своя трансформаторная подстанция, топочная, станция очистки сточных вод и несколько вышек сотовой связи. Также на территории есть несколько спортивных площадок, батут, автопарк, собственный пляж.

К дому проведена правительственная линия связи.

Как выяснили журналисты, резиденцию для белорусского диктатора строила компания "Итера Бел", "дочка" одноименной компании, связанной с "Роснефтью". Вероятно, она была своеобразной взяткой за получение участка земли в Минске под строительство жилого комплекса "Минск Мир".

За участок земли под комплексом, который расположен в водоохранной зоне, Лукашенко тоже не пришлось платить. Это был подарок от Минского облисполкома.

Изначально площадь участка земли под резиденцией составляла семь гектаров. Впоследствии ее расширили. Для этого пришлось подкорректировать границы водоохранной зоны вокруг Заславского водохранилища, известного как Минское море.

Имение Лукашенко в Минске / скриншоты

Путин незаконно присвоил водопад

Недавно СМИ нашли у Путина резиденцию на территории нацпарка "Ладожские шхеры". Для главы Кремля этот участок земли исключили среди перечня охраняемых,.

Известно, что тайное имение Путина расположено в Карелии возле Ладожского озера. Там он имеет три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевую ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины, четырехметровый водопад Марьялахти с беседкой. Вокруг него установлено ограждение с колючей проволокой и круглосуточная охрана.

Эту "дачу" Путина строили 10 лет. Площадь резиденции с учетом огороженных лесов и заливов составляет 4 квадратных километров, что вдвое больше княжества Монако.