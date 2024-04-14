На північному сході білоруської столиці на березі Заславського водосховища височіє резиденція Александра Лукашенка. Там прописана уся його родина – сини, невістки та онуки.

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Який вигляд має родинне "гніздечко" Лукашенка

Резиденція під назвою "Схід" складається з кількох будинків. Площа головної будівлі становить понад 1157 квадратних метрів. Вона містить три тераси та місце для барбекю. Крім нього на території збудовано ще три житлові будівлі меншої площі, з навісами та індивідуальними куполами, та кілька службових будівель, зокрема гараж та овочесховище.

У резиденції є своя трансформаторна підстанція, топкова, станція очищення стічних вод і кілька вишок стільникового зв'язку. Також на території є кілька спортивних майданчиків, батут, автопарк, власний пляж.

До будинку проведена урядова лінія зв'язку.

Як з'ясували журналісти, резиденцію для білоруського диктатора будувала компанія "Ітера Бел", "дочка" однойменної компанії, пов'язаної з "Роснафтою". Ймовірно, вона була своєрідним хабарем за отримання ділянки землі в Мінську під будівництво житлового комплексу "Мінськ Світ".

За ділянку землі під комплексом, яка розташована у водоохоронній зоні, Лукашенку теж не довелося платити. Це був подарунок від Мінського облвиконкому.

Спочатку площа ділянки землі під резиденцією становила сім гектарів. Згодом її розширили. Для цього довелося підкоригувати межі водоохоронної зони навколо Заславського водосховища, відомого як Мінське море.

Маєток Лукашенка у Мінську / скриншоти

Путін незаконно присвоїв водоспад

Нещодавно ЗМІ знайшли у Путіна резиденцію на території нацпарку "Ладозькі шхери". Задля очільника Кремля цю ділянку землі виключили серед переліку тих, що охороняються.

Відомо, що таємна маєтність Путіна розташована в Карелії біля Ладозького озера. Там він має три будинки у сучасному стилі, два вертолітні майданчики, кілька пірсів для яхт, форелеву ферма та господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини, чотириметровий водоспад Марьялахті з альтанкою. Навколо нього встановлено огорожу з колючим дротом та цілодобову охорону.

Цю "дачу" Путіна будували 10 років. Площа резиденції з урахуванням обгороджених лісів і заток складає 4 квадратних кілометрів, що удвічі більше за князівство Монако.