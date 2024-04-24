Щоб перетнути кордон між Росією та Білорусією, потрібно отримати спецдозвіл, але його нікому з чиновників не видають, навіть депутатам держдуми. В етері 24 Каналу білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко сказав, чому Кремль ухвали таке рішення.

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Яка головна причина

Офіційно розвідки Росії та Білорусії не ведуть один проти одного оперативної діяльності, але звичайно, факти говорять абсолютно про інше. Ймовірно, російська влада боїться, що на території Білорусі управління контррозвідки проводитиме оперативні заходи щодо отримання конфіденційної інформації у першоджерел, зокрема чиновників різного рівня.

Ця інформація, звичайно, є цінною для режиму Алєксандра Лукашенка. Хоч він і є союзником у війні, але водночас йому важливо отримувати інсайдерську інформацію,

– зазначив Латушко.

За його словами, у Білорусі всі готелі, ресторани, кафе прослуховуються. Країна навіть стала лідером з погляду покриття пристроями, що прослуховують. Також російська влада боїться, що на території Білорусі чиновники з Росії можуть здійснювати корупційні угоди.

Головна причина, я думаю, в тому, що Росія йде шляхом будівництва тоталітарної держави й повного контролю над державним апаратом,

– наголосив білоруський опозиціонер.

Проте аналогічні дії робить й Лукашенко. Наприклад, з 2021 року жоден співробітник Міністерства закордонних справ Білорусі не може виїжджати на відпочинок у приватних цілях на територію країн-членів Європейського Союзу, США, Канади та інших демократичних країн. Силовикам й особам, які мають державні секрети, це вже заборонено давно.

Реакція російських чиновників на "нововведення"

Ініціатором заборони на виїзд чиновників за кордон стала ФСБ. У ворожій спецслужбі вважають, що чиновники мимоволі можуть розголосити державні секрети або їх затримають та запропонують угоду, щоб розкрити "таємниці".

Проте, депутати та працівники держструктур від такої ідеї, м'яко кажучи, не в захваті.

Нікуди не можна поїхати взагалі, навіть до Білорусі чи Узбекистану на травневі свята,

– бідкався один зі співрозмовників агентства.

За його словами, спецдозвіл на перетин кордону видають лише у виняткових випадках. Мовляв, формально існує процедура отримання дозволу, але на практиці всі запити відхиляються. До слова, депутатам держдуми заборонено залишати Росію взагалі.