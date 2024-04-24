Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Лукашенко у своєму правлінні вже неодноразово повертався до теми добування нафти в Білорусі. Він зауважив, що знайти нафту для самопроголошеного президента був би стратегічний успіх.

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Видобування нафти у Білорусі

Павло Латушко зазначив, що Лукашенко вже неодноразово ставив завдання перед міністрами природних ресурсів Білорусі шукати нафту. ЇЇ ніяк не могли знайти, тому міністрів звільняли із посад.

Лукашенко уважає, що за часів радянського союзу із території Білорусі викачані великі об'єми нафти, що не дозволяє зараз мати цей ресурс, як елемент енергетичної безпеки,

– сказав він.

За даними, Білорусі для власних потреб необхідно приблизно 8 мільйонів тонн нафти в рік. Зараз у Гомельській області в рік добувають 1,8 тонни. Для Білорусі цей процес досить дорогий, тому це нерентабельно, але видобування відбувається.

Лукашенко вимагає, щоб цю нафту знайшли. Він вірить, що станеться диво, нафту знайдуть і Білорусь стане більш незалежною,

– розповів опозиціонер.

Павло Латушко вважає, що для інтересів країни дуже добре видобувати нафту на своїй території в достатніх об'ємах, принаймні для власних потреб.

Але з погляду зміцнення режиму – в Лукашенка з'явиться енергетичний фактор підтримки своєї влади,

– підкреслив він.

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