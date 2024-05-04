Основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров рассказал 24 Каналу, что время идет – стратегию переворота стоит менять. Причиной является то, что ситуация в Украине, Беларуси и России меняется.

Смотрите также Лукашенко только притворяется идиотом: почему Беларусь не будет атаковать Украину

Оппозиция в Беларуси

Азаров отметил, что план, который создали в 2021 году о массовом выходе белорусов на улицы, сейчас невозможно воплотить в жизнь. Учитывая то, что в Беларуси уже четвертый год продолжаются репрессии.

Людей арестовывают за действия, какие те поступки в 2020 году. Белорусы запуганы настолько, что вывести их на улицы сейчас невозможно. Этот план не сработает,

– подчеркнул он.

Александр Азаров добавил, что группа сопротивления BYPOL уже изменила стратегию и создала партизанское движение на территории Беларуси.

Мы общаемся со всеми, кто присоединился к нашему движению. Сейчас используем их только для получения информации, но когда наступит момент, то мы привлечем этих людей для воплощения плана,

– отметил он.

Последние заявления Лукашенко