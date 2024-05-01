Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що це розслідування білоруських опозиційних журналістів та силовиків демонструє, що Лукашенко є ненаситною людиною. За певними підрахунками, це його щонайменше 19 резиденція – на території Білорусі та за її межами.
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Єдиний вихід для Лукашенка
Лукашенко планує неподалік від резиденції Владіміра Путіна в Сочі збудувати власну.
Він це робить, тому що зараз перебуває під санкціями. Для нього виїзд за кордон Білорусі та Росії пов'язаний з купою проблем. Також невідомо, коли Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на арешт Лукашенка за незаконний вивіз українських дітей.
Це може статися будь-коли, наприклад, коли він слідуватиме транзитом через аеропорт якоїсь держави. Лукашенко несподівано дізнається, що цього ж дня видано ордер МКС або станеться технічна посадка літака. Його затримують і він опиниться в Гаазькому суді,
– зауважив опозиціонер.
Тому Лукашенку простіше їздити відпочивати в Росію, де він хоч і відчуває небезпеку, тому що Путін – відносний друг для нього, проте там спокійніше. Принаймні в Росії його не заарештують, як свого часу Мілошевича (колишній президент Югославії, якого Гаазький трибунал звинуватив у скоєнні воєнних злочинів у Косово в 1999 році – 24 Канал).
Крім того, самопроголошений президент Білорусі має плани на майбутнє. В нього велика сім'я, він усвідомлює, що диктатори погано закінчують. Також проблеми можуть виникнути і у його рідних. Тому єдиний вихід для Лукашенко та його родини – сховатись в Росії під прикриттям Путіна.
Фактично – це крадіжка. Це переведення з державної власності земель, що належать Білорусі, через офшорні російської компанії, що реально належать сім'ї Лукашенка. Ця крадіжка – на десятки мільйонів доларів. А зараз за державні кошти ця резиденція будуватиметься,
– пояснив Павло Латушко.
Також, за його словами, цю резиденцію можуть побудувати за хабарницької схемою. Саме так зараз будується чергова резиденція Лукашенка поблизу Мінська – за надання землі в столиці Білорусі через схему відкатів. Так збудували маєтки самому Лукашенко, а також його старшому, середньому та молодшому синам.
Що відомо про нову резиденцію Лукашенка
- Журналісти Belsat та об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL провели розслідування щодо нової резиденції Алєксандра Лукашенка, яку він будує в Сочі, в Росії.
- Маєток розташований в селищі Красна Поляна на ділянці площею понад 97,248 тисячі квадратних метрів. Журналісти знайшли документальне підтвердження, а саме договір купівлі-продажу, а також секретні розпорядження Лукашенка, які дозволили здійснити відчуження ділянки с власності Білорусі в приватну власність його друзів.
- Також новий комплекс будується саме для Лукашенко, адже до схеми купівлі-продажу та до будівництва залучені найближчі його партнери та "гаманці".
- Крім того, Лукашенко наказав міністерству природних ресурсів Білорусі шукати в країні нафту. Він вважає, що за часів СРСР з території Білорусі були викачані великі об'єми нафти, тому зараз країна не має власного цього ресурсу. Для Лукашенка важливо знайти більше нафти для потреб Білорусі, щоб вона стала незалежнішою.