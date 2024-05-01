Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що це розслідування білоруських опозиційних журналістів та силовиків демонструє, що Лукашенко є ​​ненаситною людиною. За певними підрахунками, це його щонайменше 19 резиденція – на території Білорусі та за її межами.

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Єдиний вихід для Лукашенка

Лукашенко планує неподалік від резиденції Владіміра Путіна в Сочі збудувати власну.

Він це робить, тому що зараз перебуває під санкціями. Для нього виїзд за кордон Білорусі та Росії пов'язаний з купою проблем. Також невідомо, коли Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на арешт Лукашенка за незаконний вивіз українських дітей.

Зверніть увагу! МКС в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Це може статися будь-коли, наприклад, коли він слідуватиме транзитом через аеропорт якоїсь держави. Лукашенко несподівано дізнається, що цього ж дня видано ордер МКС або станеться технічна посадка літака. Його затримують і він опиниться в Гаазькому суді,

– зауважив опозиціонер.

Тому Лукашенку простіше їздити відпочивати в Росію, де він хоч і відчуває небезпеку, тому що Путін – відносний друг для нього, проте там спокійніше. Принаймні в Росії його не заарештують, як свого часу Мілошевича (колишній президент Югославії, якого Гаазький трибунал звинуватив у скоєнні воєнних злочинів у Косово в 1999 році – 24 Канал).

Крім того, самопроголошений президент Білорусі має плани на майбутнє. В нього велика сім'я, він усвідомлює, що диктатори погано закінчують. Також проблеми можуть виникнути і у його рідних. Тому єдиний вихід для Лукашенко та його родини – сховатись в Росії під прикриттям Путіна.

Фактично – це крадіжка. Це переведення з державної власності земель, що належать Білорусі, через офшорні російської компанії, що реально належать сім'ї Лукашенка. Ця крадіжка – на десятки мільйонів доларів. А зараз за державні кошти ця резиденція будуватиметься,

– пояснив Павло Латушко.

Також, за його словами, цю резиденцію можуть побудувати за хабарницької схемою. Саме так зараз будується чергова резиденція Лукашенка поблизу Мінська – за надання землі в столиці Білорусі через схему відкатів. Так збудували маєтки самому Лукашенко, а також його старшому, середньому та молодшому синам.

Що відомо про нову резиденцію Лукашенка