Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка сказав 24 Каналу, що диктатор навіть намагався виправдатись якомусь журналісту, мовляв, він лише "допомагає" українським дітям.

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"Перспектива потрапити до Гааги його дуже непокоїть, тому що це вдарить не тільки по його авторитету, а й по його легітимності. Навколо нього люди, які не хочуть опинитися з ним на одній лаві підсудних", – зазначив Вячорка.

Зверніть увагу! Алєксандр Лукашенко бере участь в організованій злочинній схемі Росії. З його особистої згоди було вивезено понад 3 тисячі українських дітей з окупованих територій.

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"Ордер – не панацея. Це не значить, що людина одразу іде здаватися в Гаагу. Але це робить людину токсичною. Більше й більше країн уникатимуть будь-яких контактів з Путіним і Лукашенком", – пояснив Вячорка.

Так, уже Бразилія і Південна Африка дали зрозуміти, що арештують Путіна, якщо він опиниться на їхній території. Крім того, Вірменія збирається ратифікувати Римський статут і також виконуватиме рішення Гаазького суду.

Показовим у цьому аспекті може стати Генасамблея ООН, яка стартує 19 вересня в Нью-Йорку. Цікаво буде подивитись, як на Путіна і Лукашенка реагуватимуть світові лідери.

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