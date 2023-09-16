Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка сказав 24 Каналу, що диктатор навіть намагався виправдатись якомусь журналісту, мовляв, він лише "допомагає" українським дітям.
До вашої уваги Як і Путіна, судитимуть на трибуналі: Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка
"Перспектива потрапити до Гааги його дуже непокоїть, тому що це вдарить не тільки по його авторитету, а й по його легітимності. Навколо нього люди, які не хочуть опинитися з ним на одній лаві підсудних", – зазначив Вячорка.
На Лукашенка чекає ізоляція
"Ордер – не панацея. Це не значить, що людина одразу іде здаватися в Гаагу. Але це робить людину токсичною. Більше й більше країн уникатимуть будь-яких контактів з Путіним і Лукашенком", – пояснив Вячорка.
Так, уже Бразилія і Південна Африка дали зрозуміти, що арештують Путіна, якщо він опиниться на їхній території. Крім того, Вірменія збирається ратифікувати Римський статут і також виконуватиме рішення Гаазького суду.
Показовим у цьому аспекті може стати Генасамблея ООН, яка стартує 19 вересня в Нью-Йорку. Цікаво буде подивитись, як на Путіна і Лукашенка реагуватимуть світові лідери.
Лукашенко бере участь у депортації українських дітей: основне
- Наприкінці червня самопроголошений президент Білорусі сам зізнався, що причетний до незаконного вивезення українських дітей до Росії. Незабаром у Гаазі будуть документи про фінансування цього злочину з підписом Лукашенка.
- Як відомо, викрадати українських дітей допомагає білоруський паралімпієць Алєксєй Талай. Він є гендиректором російського благодійного фонду "Повєрь в сєбя".
- Дітей депортують під приводом "оздоровлення", що постійно транслює білоруська пропаганда. Однак на "лікування" витрачають мізерні кошти – кілька центів на дитину в день.