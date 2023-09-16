Советник беларусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал 24 Каналу, что диктатор даже пытался оправдаться какому-нибудь журналисту, мол, он только "помогает" украинским детям.
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"Перспектива попасть в Гаагу его очень беспокоит, потому что это ударит не только по его авторитету, но и его легитимности. Вокруг него люди, которые не хотят оказаться с ним на одной скамье подсудимых", – отметил Вячорка.
Лукашенко ждет изоляция
"Ордер – не панацея. Это не значит, что человек сразу идет сдаваться в Гаагу. Но это делает человека токсичным. Больше и больше стран будут избегать каких-либо контактов с Путиным и Лукашенко", – пояснил Вячорка.
Так, уже Бразилия и Южная Африка дали понять, что арестуют Путина, если он окажется на их территории. Кроме того, Армения собирается ратифицировать Римский устав и тоже будет выполнять решения Гаагского суда.
Показательным в этом аспекте может стать Генассамблея ООН, которая стартует 19 сентября в Нью-Йорке. Интересно будет посмотреть, как на Путина и Лукашенко будут реагировать мировые лидеры.
Лукашенко принимает участие в депортации украинских детей: основное
- В конце июня самопровозглашенный президент Беларуси сам признался, что причастен к незаконному вывозу украинских детей в Россию. В скором времени в Гааге будут документы о финансировании этого преступления с подписью Лукашенко.
- Как известно, похищать украинских детей помогает беларусский паралимпиец Алексей Талай. Он является гендиректором российского благотворительного фонда "Поверь в себя".
- Детей депортируют под предлогом "оздоровления", что постоянно транслирует беларусская пропаганда. Однако на "лечение" тратят скудные средства – несколько центов на ребенка в день.