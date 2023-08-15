Об этом 24 Каналу сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Своими незаконными действиями, в осуществлении которых Лукашенко признается публично, белорусский диктатор нарушает Женевские конвенции 1949 года, подписанные почти 200 странами, в том числе и страной, совершающей ныне преступление.

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"Детям нельзя менять гражданство. И то, что Лукашенко пытается рассказывать пропагандистским СМИ, что украинские дети не являются гражданами Украины – это уже незаконно, это уже нарушает нормы международного права", – подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления.

Оздоровление детей за несколько центов в день

Анализ расходов на так называемое оздоровление украинских детей в Беларуси показывает, что расходуемый для этого финансовый ресурс – мизерный, и измеряется несколькими центами на ребенка в день. Легенда об оздоровлении – еще одна ложь, которую белорусская пропаганда распространяет по приказу Лукашенко.

Важно! Все данные о детях, пропавших или принудительно депортированных, публикуются на единственной государственной информационной платформе "Дети войны". Им может воспользоваться любой человек, имеющий информацию о пропавшем ребенке.

"Детей можно вывозить на оздоровление только в том случае, если состояние здоровья критическое и есть угроза жизни. Их можно перемещать только в пределах оккупированной территории, а не вывозить в другую страну. Детей можно вывезти в нейтральную страну, но для этого нужна договоренность между нейтральной страной и правительством страны, которая стала жертвой военной агрессии, то есть Украины", – сказал Павел Латушко.

Украина никогда такого согласия не давала, а Беларусь никаких нейтральных статусов получить не может, потому что она агрессор в этой войне.

Лукашенко публично признался в незаконной депортации украинских детей: смотрите видео

Пытаются изменить мировоззрение детей

С незаконно депортированными украинскими детьми проводятся пропагандистские работы. Им говорят, что Украина – не государство, что там нет легальной власти, что мы должны жить в одной стране, то есть "союзном государстве" или Российской империи.

Их обрабатывают лживой информацией, пытаются изменить их мировоззрение. Да, возможно, их потом и вернут на территорию Украины, но какие это будут дети. Ведь именно ум и психика ребенка больше всего подвержены влиянию,

– подчеркнул правозащитник.

Лукашенко публично признался в преступлениях против детей

По последним данным детей, вывезенных на территорию Беларуси, может быть около трех тысяч, из них удалось установить личности 50 детей-сирот. Некоторых находившихся в Беларуси детей вывезли на усыновление в Россию.

"Лукашенко публично признал, уже дважды, системный масштабный характер незаконного перемещения украинских детей на территорию Беларуси. Мы передали эти заявления и другую информацию в генеральную прокуратуру Украины, готовим дополнительную коммуникацию в МКС", – сообщил собеседник.

Павел Латушко выразил надежду, что эти факты окажутся на столе прокурора МКС Карима Хана, который будет принимать решение об ордере на арест белорусского диктатора. Люди, совершающие преступление, должны понимать, что наказание неотвратимо – только так мы можем добиться перемен.

Незаконная депортация украинских детей