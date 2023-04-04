Об этом так называемая "уполномоченная при президенте России по правам ребенка" заявила на конференции в Москве. Видео с циничным заявлением распространяют российские пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Важно Ребенка уже узнали родные: блоггерша в видеочате наткнулась на мальчика, депортированного из Украины

Мальчик бегает за другими детьми со словами "съем москаленка"

Львова-Белова во время конференции начала жаловаться на похищенного из Украины ребенка. По ее словам, мальчик из Мариуполя, которого она якобы "усыновила", издевается над сверстниками. Детская омбудсмен жалуется, что ее так называемый "собственный сын" бегает за другими ее детьми со словами "съем москаленка".

Однако Львова-Белова на этом не остановилась и поразила еще одним маразматическим заявлением. По ее мнению, мальчик так мыслит якобы из-за того, что 8 лет жил в Мариуполе под "антироссийской пропагандой". Львова-Белова цинично утверждает, что с такой проблемой сталкиваются все так называемые "родители-опекуны", которые "приютили" похищенных украинских детей.

Маразматическое заявление российского омбудсмена: смотрите видео

По словам российского детского омбудсмена, таких случаев фиксируют вроде бы немного, однако с каждым подобным случаем "подробно разбираются".

В заключение Львова-Белова добавила, что в России никто не держит детей. По ее словам, якобы несовершеннолетние могут спокойно уехать в страны Евросоюза или Украину, если есть такая возможность. Омбудсмен цинично издала еще одно маразматическое заявление, что в России "все можно решить" при необходимости.

Другие цинические заявления Львово-Беловой