Все имеющиеся данные публикуются на единственной государственной информационной платформе "Дети войны". Об этом 24 Каналу рассказала Дарья Герасимчук, советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Кстати говоря Россия ворует и психологически насилует наших детей, – интервью с уполномоченным президента Герасимчук

Таким образом, все желающие могут зайти и каждый день увидеть в 8 утра обновленную информацию. Пока официально известно о 19 393 пропавших ребенка.

Как сообщить об исчезновении

Порталом "Дети войны" может воспользоваться любой человек, имеющий информацию о принудительно депортированном ребенке. Если малыши потерялись и человеку известно о его местонахождении, об этом тоже следует сказать через платформу.

Сделать это очень просто – в один клик. После этого информация направляется в соответствующие структуры Украины, и помогает властям как можно быстрее действовать.

Как сообщить о депортированном ребенке: видео

Похищенных детей может быть больше

Герасимчук также отметила, что Россия могла угнать до 200 тысяч детей. Из 19 тысяч, как отмечено в официальных данных, удалось вернуть 361.

Однако не все случаи возвращения завершились хорошо. Например, 12-летний Саша, которого оккупанты депортировали из Мариуполя, до сих пор ожидает, что найдется его мама.