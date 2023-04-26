Усі наявні дані публікуються на єдиній державній інформаційній платформі "Діти війни". Про це 24 Каналу розповіла Дар'я Герасимчук, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

До речі Росія краде і психологічно ґвалтує наших дітей, – інтерв'ю з уповноваженою президента Герасимчук

Таким чином усі, хто бажає, можуть зайти і кожного дня побачити о 8 ранку оновлену інформацію. Наразі офіційно відомо про 19 393 зниклих дитини.

Як повідомити про зникнення

Порталом "Діти війни" може скористатися будь-яка людина, яка має інформацію щодо дитини, що була примусово депортована. Якщо малеча загубилась і людині відомо про її місце перебування, про це теж слід сказати через платформу.

Зробити це дуже просто – в один клік. Після цього інформація направляється до відповідних структур України, і допомагає владі якомога швидше діяти.

Як повідомити про депортовану дитину: відео

Викрадених дітей може бути більше

Герасимчук також зазначила, що Росія могла викрасти до 200 тисяч дітей. З 19 тисяч, як зазначено в офіційних данних, вдалося повернути 361.

Однак не всі випадки повернення завершились добре. Наприклад, 12-річний Сашко, якого окупанти депортували з Маріуполя, досі чекає, що знайдеться його мама.