Про "раптову" перевірку готовності сил та засобів носіїв тактичної ядерної зброї оголосив начальник генерального штабу збройних сил та перший заступника міністра оборони Білорусі Віктор Гулєвіч, повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське міноборони.

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Погрози картопляних васалів

Не встиг 6 травня ватажок росіян Путін оголосити навчання з нестратегічною ядерною зброєю, як наступного ж дня його білоруські посіпаки підхопили те ж саме про "перевірку" ядерної зброї.

У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром. З наступним перебазуванням технічного складу посібники окупантів планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.

Наразі призначені екіпажі вже здійснили переліт, а Гулєвіч пообіцяв проконтролювати, як здійснюються всі інші заходи.

Що ще відомо про ядерні погрози окупантів