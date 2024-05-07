Про "раптову" перевірку готовності сил та засобів носіїв тактичної ядерної зброї оголосив начальник генерального штабу збройних сил та перший заступника міністра оборони Білорусі Віктор Гулєвіч, повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське міноборони.
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Погрози картопляних васалів
Не встиг 6 травня ватажок росіян Путін оголосити навчання з нестратегічною ядерною зброєю, як наступного ж дня його білоруські посіпаки підхопили те ж саме про "перевірку" ядерної зброї.
У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром. З наступним перебазуванням технічного складу посібники окупантів планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.
Наразі призначені екіпажі вже здійснили переліт, а Гулєвіч пообіцяв проконтролювати, як здійснюються всі інші заходи.
Що ще відомо про ядерні погрози окупантів
- Вчора, 6 травня, кремлівський диктатор Владімір Путін доручив своїм посіпакам з генштабу збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Хвороблива реакція ворога викликана начебто "провокативними заявами й погрозами" західних політиків у бік Росії.
- Кремлівський диктатор Путін вирішив залякати світ у відповідь на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Росія почала розміщення свєї ядерної зброю у Білорусі в березні 2023 року.
- Росія розгорнула ядерну зброю у Білорусі щоб налякати НАТО та припинити військову допомогу для України. На думку колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, країна-агресорка просто не має інших інструментів впливу на країни Заходу.
- На білоруській території ще є залишки від радянської інфраструктури, на основі яких в теорії можна відновити сховище для атомних боєзарядів. Мовиться про об'єкт "Гомель-30", і "центральні бази зберігання" (ЦБХ) при аеродромах в Барановичах та Мачулищі.
- Путін погрожує ядерною зброєю далеко не вперше. Так, у лютому 2024 року він, виступаючи з "посланням" Федеральним зборам, традиційно згадав і про те, що стратегічні ядерні сили перебувають у стані повної готовності. Ядерний шантаж – один з улюблених методів російського ватажка.