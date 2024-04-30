Зараз Макрон займається тим, що намагається розбудити Європу. Про це 24 Каналу сказав ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зазначивши, що французький лідер є одним з небагатьох, хто дійсно розуміє небезпеку від Росії та з чим зіштовхнулася Україна.

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Що задумав Макрон щодо війни в Україні

Макрон розуміє, що якщо Україна не вистоїть, то вся ця російська "орда" хлине на Європу. Тож Україна має протистояти з допомогою усього світу, який зараз сприймає цю війну як заголовки в газетах. Своїми заявами про можливе відправлення військ в Україну лідер Франції звернув увагу Європи на себе й зафіксував, що серйозно ввійде у війну. Далі він взяв паузу, бо такі заяви налякали французів.

"Зараз Макрон, витримавши паузу для внутрішніх чвар і заспокоєння населення, пішов на "друге коло". Розповідаючи, що у Франції "Біла книга" у ранзі закону, а не белетристики. Ми єдині з ядерною зброєю у Європі, а Україну як і раніше треба рятувати, бо Україна рятує нас", – пояснив Асланян.

Франція має стратегічну доктрину "Біла книга", у якій прописано, як країна воюватиме з усіма. Це такий довідник дій французів у разі неприємностей на кордоні. Там конкретно вказано, що Париж попереджатиме тактичним ядерним ударом.

Своїми заявами французький лідер робить для європейців звичною думку про те, що якщо Україна не виграє, то програють усі; якщо Україні не допомогти, то це поразка Європи й Росія піде далі та знищить усю Європу.

Макрон точно розрахував усі свої кроки на 5 ходів наперед. Це для нас кожного разу експромт і подив (заяви Макрона – 24 Канал). Макрон чудово знає в яку точку б'є,

– запевнив Асланян.

Саме тому зараз він заговорив про те, що ядерна зброя Франції може стати частиною загальної європейської системи оборони. Такими заявами Макрон досягнув того, що тема війни в Україні знову стала №1 для європейців. Так, якщо раніше Європа могла відмахнутися, то тепер це змінилося. Нині Європа серйозно приміряє на собі перспективу реального втручання у війну Росії з Україною. І це – величезне політичне досягнення Еммануеля Макрона.

Що підштовхнуло Макрона

Асланян переконаний, що саме напад Ірану на Ізраїль підштовхнув Макрона до ядерної риторики. Річ у тім, що Іран показав усьому світові, що не треба боятися голослівних диктаторів, які страшні хіба всередині своїх країн.

"Раніше найголовнішим "гопником" у світі була Північна Корея, другим був Іран, бо постійно влаштовував проксі-війни проти Ізраїлю. Тепер Іран, випнувши груди, показав буцім завдав рішучого удару по Ізраїлю та "здувся". Зганьбився так, що стало зрозуміло, що насправді нічого собою не представляє", – зазначив ведучий "Ходорковський Live".

Що ще казав Макрон