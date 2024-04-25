Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що європейські країни можуть зіштовхнутися з "великими ризиками" протягом найближчих років. За його словами, є ризик, що Європа може бути ослабленою.

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Європа може померти

Під час світових потрясінь нашого століття є ризик побачити Європу ослабленою, адже це створює ризики. За словами Макрона, ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним, тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій.

Лідер Франції попередив, що Європа "може померти" у світі, де "правила гри змінилися".

Ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти,

– заявив Макрон.

За його словами, потрібно вже зараз зробити вибір щодо питання миру та війни на континенті, а також щодо цифрового переходу, штучного інтелекту та навіть довкілля.

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