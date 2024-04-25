Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что европейские страны могут столкнуться с “большими рисками” в течение ближайших лет. По его словам, есть риск, что Европа может быть ослабленной.

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Европа может умереть

Во время мировых потрясений нашего века есть риск увидеть Европу ослабленной, ведь это создает риски. По словам Макрона, риск быть ослабленным или даже пониженным является огромным, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорения больших трансформаций.

Лидер Франции предупредил, что Европа "может умереть" в мире, где "правила игры изменились".

Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть,

– заявил Макрон.

По его словам, нужно уже сейчас сделать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственного интеллекта и даже окружающей среды.

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