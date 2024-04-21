Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле. Основная причина – этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени.

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Ресурсы Европы ограничены

Президент Франции отметил, что "израильская" противовоздушная оборона создавалась в течение десятилетий. Израиль вложил много усилий и средств.

Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины,

– подытожил Макрон.

Также он объяснил, что это невозможно, ведь ресурсы Европы ограничены.

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