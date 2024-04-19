Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что это будет одноразовая акция для обсуждения нюансов внешней политики. Также он добавил, что риторика Эммануэля Макрона по российско-украинской войне резко изменилась.

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Франция может пригласить Лаврова

По словам Березовца, Франция не может пригласить Путина, потому что это будет для них унижением и проблемой. Они сейчас рассматривают приглашение министра иностранных дел России Лаврова, который находится под санкциями. Он не может просто так залететь ни на территорию США, ни в ЕС без специального решения, которое должно быть согласовано всеми членами Еврокомиссии. Франция же сама не может предоставить Лаврову такого приглашения.

Приглашение Лаврова, по мнению политолога, будет одноразовой акцией. Разговор с ним с глазу на глаз имеет смысл. Тем более встреча по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня, то есть за 10 дней до саммита мира и все может измениться.

Появление Лаврова или другого российского представителя для передачи информации может сработать,

– отметил Березовец.

Изменение риторики Макрона

Также политолог рассказал, что Макрон, который обещал выслать войска в Украину, дать оружие, говорил о том, что Россия не должна победить, сейчас изменил свою риторику и предлагает перемирие во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Обратите внимание! В Париже с 26 июля по 11 августа состоятся летние Олимпийские игры. Макрон выступил со своей инициативой о прекращении огня во всех действующих военных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время проведения Олимпийских игр.

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