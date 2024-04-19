Таку думку 24 Каналу висловив політолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що це буде одноразова акція для обговорення нюансів зовнішньої політики. Також він додав, що риторика Еммануеля Макрона щодо російсько-української війни різко змінилась.

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Франція може запросити Лаврова

За словами Березовця, Франція не може запросити Путіна, бо це буде для них приниженням та проблемою. Вони зараз розглядають запрошення міністра закордонних справ Росії Лаврова, який перебуває під санкціями. Він не може просто так залетіти ні на територію США, ні в ЄС без спеціального рішення, яке має бути погоджене всіма членами Єврокомісії. Франція ж сама не може надати Лаврову такого запрошення.

Запрошення Лаврова, на думку політолога, буде одноразовою акцією. Розмова з ним віч-на-віч має сенс. Тим більше зустріч з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії відбудеться 6 червня, тобто за 10 днів до саміту миру і все може змінитися.

Поява Лаврова або іншого російського представника для передачі інформації може спрацювати,

– зазначив Березовець.

Зміна риторики Макрона

Також політолог розповів, що Макрон, який обіцяв вислати війська в Україну, дати зброю, говорив про те, що Росія не повинна перемогти, зараз змінив свою риторику і пропонує перемир'я під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Зверніть увагу! У Парижі з 26 липня по 11 серпня відбудуться літні Олімпійські ігри. Макрон виступив зі своєю ініціативою щодо припинення вогню в усіх чинних воєнних конфліктах, які тривають у світі, на час проведення Олімпійських ігор.

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