Святкування однієї з найважливіших операцій Другої світової війни відбудеться у Франції 6 червня. Організатори заходу заявили, що не запросили кремлівського диктатора через війну, яку Росія розв'язала в Україні.
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З огляду на обставини (вторгнення Росії в Україну, – 24 Канал) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року,
– повідомили французькі організатори.
Варто зазначити, що СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.
Що кажуть росіяни
Цікаво, що, за повідомленнями самих росіян, посольство Росії в Парижі не отримувало жодних офіційних запрошень для участі російської сторони в урочистостях.
Водночас радіостанція Europe 1 повідомила, що запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва Росії у Франції.
Кремль відкинув ідею "олімпійського перемир'я"
- Еммануель Макрон запропонував оголосити перемир'я України та Росії з 26 липня по 11 серпня на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Французький президент також розраховує на допомогу лідера Китаю Сі Цзіньпіна у цьому питанні.
- Рупор Кремля Дмітрій Пєсков висловився з цього приводу. Він сказав, що Франція поки не вдавалася до офіційних кроків, щоб реалізувати свою пропозицію. Речник Путіна також заявив, що Україна використовує спроби перемир'я, щоб перегрупувати сили, тому реалізувати ініціативу Макрона буде складно.
- У Третій ОШБр також прокоментували слова Макрона про тимчасове перемир'я на період Олімпійських ігор. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що єдиний для західних країн спосіб посприяти миру в Україні – надати засоби ППО та військову техніку.