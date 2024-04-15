На ідею французького президента відреагував заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.
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За словами військового, єдиний для західних країн спосіб посприяти миру в Україні – надати засоби ППО та військову техніку. Також Жорін нагадав про можливість відправлення військового контингенту, адже французьке суспільство, судячи з опитувань, готове до цього.
Чергова ініціатива про припинення вогню на певний період — це вже навіть не смішно. Піз**жа за 10 років ми чули достатньо. Мабуть Заходу хочеться отримати сотий урок про те, що росіяни демонстративно порушують всі обіцянки, принижуючи тих, хто в них повірив,
– написав Жорін у своєму телеграм-каналі.
Більше про заяву Макрона
Задля припинення вогню на час Олімпійських ігор Макрон розраховує на допомогу Китаю. За кілька тижнів Париж відвідає голова КНР, з яким президент Франції планує провести розмову.
Олімпійські ігри в Парижі відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Олімпіада-2024: що відомо
- Спортсмени із Росії та Білорусі зможуть виступити у Парижі у "нейтральному" статусі, тобто без прапора, гімну та іншої національної символіки. Вони приїдуть до Парижу під абревіатурою AIN – "індивідуальні нейтральні атлети".
- Очільниця Парижа Анн Ідальго систематично підтримує Україну та заявила, що російським і білоруським спортсменам не будуть раді у столиці Франції.
- Слова Ідальго викликали обурення в Росії. Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков виступив із заявою, у якій звернувся до Міжнародного олімпійського комітету. Він заявив, що Олімпіада-2024 має бути перенесена в іншу країну. Раніше про відмову їхати на Олімпіаду вже повідомили російські лучники, гімнасти, фехтувальники та боксери.