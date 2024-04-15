На идею французского президента отреагировал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
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По словам военного, единственный для западных стран способ поспособствовать миру в Украине – предоставить средства ПВО и военную технику. Также Жорин напомнил о возможности отправки военного контингента, ведь французское общество, судя по опросам, готово к этому.
Очередная инициатива о прекращении огня на определенный период - это уже даже не смешно. Пиз**жа за 10 лет мы слышали достаточно. Видимо Западу хочется получить сотый урок о том, что россияне демонстративно нарушают все обещания, унижая тех, кто в них поверил,
– написал Жорин в своем телеграм-канале.
Больше о заявлении Макрона
Для прекращения огня на время Олимпийских игр Макрон рассчитывает на помощь Китая. Через несколько недель Париж посетит председатель КНР, с которым президент Франции планирует провести разговор.
Олимпийские игры в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Олимпиада-2024: что известно
- Спортсмены из России и Беларуси смогут выступить в Париже в "нейтральном" статусе, то есть без флага, гимна и другой национальной символики. Они приедут в Париж под аббревиатурой AIN – "индивидуальные нейтральные атлеты".
- Руководительница Парижа Анн Идальго систематически поддерживает Украину и заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады в столице Франции.
- Слова Идальго вызвали возмущение в России. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением, в котором обратился к Международному олимпийскому комитету. Он заявил, что Олимпиада-2024 должна быть перенесена в другую страну. Ранее об отказе ехать на Олимпиаду уже сообщили российские лучники, гимнасты, фехтовальщики и боксеры.