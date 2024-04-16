Празднование одной из важнейших операций Второй мировой войны состоится во Франции 6 июня. Организаторы мероприятия заявили, что не пригласили кремлевского диктатора из-за войны, которую Россия развязала в Украине.
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Учитывая обстоятельства (вторжение России в Украину, – 24 Канал) Путин не будет приглашен. Россия, однако, будет приглашена, чтобы быть представленной из-за своей роли и жертв среди советских народов, а также ее вклад в победу 1945 года,
– сообщили французские организаторы.
Стоит отметить, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.
Что говорят россияне
Интересно, что, по сообщениям самих россиян, посольство России в Париже не получало никаких официальных приглашений для участия российской стороны в торжествах.
В то же время радиостанция Europe 1 сообщила, что приглашение будет направлено в дипломатическое представительство России во Франции.
Кремль отверг идею "олимпийского перемирия"
- Эммануэль Макрон предложил объявить перемирие Украины и России с 26 июля по 11 августа на время проведения Олимпийских игр в Париже. Французский президент также рассчитывает на помощь лидера Китая Си Цзиньпина в этом вопросе.
- Рупор Кремля Дмитрий Песков высказался по этому поводу. Он сказал, что Франция пока не прибегала к официальным шагам, чтобы реализовать свое предложение. Спикер Путина также заявил, что Украина использует попытки перемирия, чтобы перегруппировать силы, поэтому реализовать инициативу Макрона будет сложно.
- В Третий ОШБр также прокомментировали слова Макрона о временном перемирии на период Олимпийских игр. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что единственный для западных стран способ поспособствовать миру в Украине – предоставить средства ПВО и военную технику.