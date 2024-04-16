Празднование одной из важнейших операций Второй мировой войны состоится во Франции 6 июня. Организаторы мероприятия заявили, что не пригласили кремлевского диктатора из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

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Учитывая обстоятельства (вторжение России в Украину, – 24 Канал) Путин не будет приглашен. Россия, однако, будет приглашена, чтобы быть представленной из-за своей роли и жертв среди советских народов, а также ее вклад в победу 1945 года,

– сообщили французские организаторы.

Стоит отметить, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.

Что говорят россияне

Интересно, что, по сообщениям самих россиян, посольство России в Париже не получало никаких официальных приглашений для участия российской стороны в торжествах.

В то же время радиостанция Europe 1 сообщила, что приглашение будет направлено в дипломатическое представительство России во Франции.

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