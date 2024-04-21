Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як у Ізраїлі. Основна причина – цей процес вимагає значних ресурсів та тривалого часу.

Дивіться також Одноразова акція: чому Франція вирішила запросити російську делегацію

Ресурси Європи обмежені

Президент Франції наголосив, що "ізраїльська" протиповітряна оборона створювалася протягом десятиліть. Ізраїль вклав багато зусиль та коштів.

Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України,

– підсумував Макрон.

Також він пояснив, що це неможливо, адже ресурси Європи обмежені.

Боррель пояснив, чому партнери не можуть збивати ракети над Україною