Сейчас Макрон занимается тем, что пытается разбудить Европу. Об этом 24 Каналу сказал ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что французский лидер является одним из немногих, кто действительно понимает опасность от России и с чем столкнулась Украина.

Интересно Половина молодежи Франции готова воевать за Украину: где они могут помочь

Что задумал Макрон относительно войны в Украине

Макрон понимает, что если Украина не выстоит, то вся эта российская "орда" хлынет на Европу. Поэтому Украина должна противостоять с помощью всего мира, который сейчас воспринимает эту войну как заголовки в газетах. Своими заявлениями о возможной отправке войск в Украину лидер Франции обратил внимание Европы на себя и зафиксировал, что серьезно войдет в войну. Далее он взял паузу, потому что такие заявления напугали французов.

"Сейчас Макрон, выдержав паузу для внутренних распрей и успокоения населения, пошел на "второй круг". Рассказывая, что во Франции "Белая книга" в ранге закона, а не беллетристики. Мы единственные с ядерным оружием в Европе, а Украину по-прежнему надо спасать, потому что Украина спасает нас", – объяснил Асланян.

Франция имеет стратегическую доктрину "Белая книга", в которой прописано, как страна будет воевать со всеми. Это такой справочник действий французов в случае неприятностей на границе. Там конкретно указано, что Париж будет предупреждать тактическим ядерным ударом.

Своими заявлениями французский лидер делает для европейцев привычной мысль о том, что если Украина не выиграет, то проиграют все; если Украине не помочь, то это поражение Европы и Россия пойдет дальше и уничтожит всю Европу.

Макрон точно рассчитал все свои шаги на 5 ходов вперед. Это для нас каждый раз экспромт и удивление (заявления Макрона – 24 Канал). Макрон прекрасно знает в какую точку бьет,

– заверил Асланян.

Именно поэтому сейчас он заговорил о том, что ядерное оружие Франции может стать частью общей европейской системы обороны. Такими заявлениями Макрон достиг того, что тема войны в Украине снова стала №1 для европейцев. Так, если раньше Европа могла отмахнуться, то теперь это изменилось. Сейчас Европа серьезно примеряет на себя перспективу реального вмешательства в войну России с Украиной. И это – огромное политическое достижение Эммануэля Макрона.

Что подтолкнуло Макрона

Асланян убежден, что именно нападение Ирана на Израиль подтолкнуло Макрона к ядерной риторике. Дело в том, что Иран показал всему миру, что не надо бояться голословных диктаторов, которые страшны разве внутри своих стран.

"Раньше самым главным "гопником" в мире была Северная Корея, вторым был Иран, потому что постоянно устраивал прокси-войны против Израиля. Теперь Иран, выпятив грудь, показал якобы нанес решительный удар по Израилю и "сдулся". Опозорился так, что стало понятно, что на самом деле ничего собой не представляет", – отметил ведущий "Ходорковский Live".

Что еще говорил Макрон