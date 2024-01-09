Про це 24 Каналу заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія програє не лише на полі бою в Україні. Мовиться і про геополітичне протистояння з Альянсом. Видання зазначило, що самопроголошений президент Білорусі заявляв про завершення розгортання ядерки.

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"У них нема інших інструментів, як загрожувати ядерною зброєю. Путін намагався і перед висуненням на посаду президента, і під час пресконференції говорити про якісь "успіхи". Але виявилося, що успіхів немає", – наголосив Маломуж.

Українські військові практично відстояли усі міста та села, а головне – щоденно завдають ворогу великих втрат. До того ж росіяни не мають успіхів на фронті.

Лише один інструмент – погрожувати НАТО ядерною зброєю для того, щоби саме зменшити підтримку України. Загрожувати конкретним країнам щодо можливого проведення стратегічних військових операцій з використання ядерної зброї,

– додав генерал армії.

Однак це все – лише погрози. Владімір Путін, Дмітрій Мєдвєдєв, а також Валєрій Гєрасімов разом з Сєргєєм Шойгу говорять про загрози ядерки та готовність тріади. Мовиться про зброю наземного базування шахтного типу, морського базування та ракети на стратегічних бомбардувальниках.

"Це така реальна загроза, але такими погрозами якраз Путін і Шойгу створює передумови консолідації країн світу проти Росії. Адже ядерна війна ще більше загострює відносини з країнами НАТО", – переконаний колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Сценарій, що ставить на місце Путіна

Північноатлантичний альянс тим часом готується до таких сценаріїв, націлюючи усі свої засоби на ядерну тріаду Росії. НАТО знає кожен російський об'єкт шахтного типу. Їх контролює стратегічна технічна розвідка США. Якщо росіяни таки будуть готувати удари, то їх попередять про те, що їхні засоби знищать.

Своїми діями очільник Кремля згруповує проти себе не лише країни Альянсу, але й країни, які "хочуть вижити". Мовиться про Китай, Туреччину, Індію та Бразилію.

Тобто нібито нейтральні країни, які співпрацюють з Путіним або забезпечують економічні перспективи країни-агресорки. Якщо все ж таки розглядати сценарій ядерної війни, то йдеться про знищення всього людства.

Оцей сценарій конкретно ставить на місце Путіна. Недарма зустрічався Сі Цзіньпін із Байденом. У закритому форматі була основна тема: "Як постійно потужно тримати Путіна й утримати його від застосування ядерної зброї",

– сказав Микола Маломуж.

Погрози країни-агресорки ще більше стимулюють до об'єднання зусиль. Тут діятимуть усі країни світу.

Шансів мало

Розміщення тактичної ядерної зброї біля кордонів, наприклад, країн Балтії, може забезпечити потужні підготовчі заходи. Усе, аби не допустити розгортання або завдання ударів росіянами.

Тобто фактично – на території Білорусі з'являються мішені для країн НАТО. Тому усі засоби стримування будуть націлені саме туди.

"Для Білорусі – це реальна загроза, хоча всі засоби пуску розташовані в Росії. Буде вирішувати Путін, але він готовий для провокації. Тому в даній ситуації контрудари будуть потужні", – зазначив генерал української армії.

Завдати тактичні ядерні заряди можуть ракети "Іскандер" та "Кинджал". А також ракети Х-101 та "Калібр". Тобто та зброя, якою Росія атакує Україну, але без ядерних зарядів. Ракети Росії з ядерними боєголовками можуть збивати системи ППО. Зокрема, SAMP/T, Patriot та IRIS-T.

Тобто шансів певним чином запустити, використати, завдати величезної шкоди дуже мало, але тоді шкода буде в Білорусі й Росії колосальна,

– наголосив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

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