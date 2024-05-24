Варто зазначити, що це перший візит Путіна у Білорусь за останні пів року. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін приїхав у Білорусь на зустріч з Лукашенком

Російські пропагандисти розповіли, що Путін прибув у Білорусь з приблизно о 23:05 23 травня. У цій країні президент РФ проведе 2 дні.

Біля аеропорту російського диктатора особисто зустрів самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко з "хлібом-сіллю".

Путін приїхав у Білорусь з дводенним візитом: дивіться відео

За даними російських пропагандистів, російський диктатор і Лукашенко почали свої перемовини прямо у літаку. Білоруссю Путін пересуватиметься автомобілем російської марки Aurus.

Лукашенко і Путін почали свої перемовини прямо у літаку: дивіться відео

За даними російських ЗМІ, Лукашенко та Путін у Мінську обговорять навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Білорусь також приєднається до навчань.

Крім того, серед тем, як повідомили пропагандисти: "український конфлікт" та "поведінка Польщі та країн Балтії на кордоні з Білоруссю".

Згодом стало відомо, що у резиденції Лукашенка самопроголошений лідер Білорусі і Путін почали свої перемовини. Лукашенко сказав російському президенту, що, мовляв, у нього з ним "така традиція склалася, ніколи немає часу вдень розпочати переговори, до опівночі завжди сидимо".

Після кількох кадрів російський диктатор і самопроголошений лідер Білорусі продовжили свою розмову у "неформальній обстановці".

Путін приїхав у резиденцію до Лукашенка: дивіться відео

У телеграм-каналі "Білоруський Гаюн" написали, що борт Путіна Іл-96-300ПУ (RA-96021) здійснив посадку в Національному Аеропорті "Мінськ" о 23:10. Його літак і літак-двійник (приземлився о 22:58) супроводжували 4 винищувачі (2 ВПС РБ та 2 ВКС Росії).

Варто зазначити, що до цього востаннє Путін сідав у Мінську 23 листопада 2023 року – рівно пів року тому.