Такою думкою з 24 Каналом поділився ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, додавши, що країна-агресорка невдовзі розвалиться. Коли це станеться – залишається лише питанням часу.

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Коли може закінчитися війна

"Варто згадати, як закінчувалися інші війни. Наприклад, Перша світова закінчилася тоді, коли втрутилася Америка. Друга світова – так само. Тому війна в Україні може закінчитися тоді, коли до неї долучиться США", – сказав Сергій Асланян.

Наразі Сполучені Штати більше займаються своїми політичними справами. Варто лише згадати голосування за виділення Україні допомоги, яке було заблоковане упродовж пів року. Тому як тільки у США скажуть, що війну треба закінчуватися, тоді, на думку Асланяна, це станеться за дуже короткий проміжок часу. Доти суттєвих зрушень очікувати не варто.

Колись Росія була серйозним та впливовим геополітичним гравцем. Тепер Китай виріс до цього рівня. Для США дуже важливо, що Путін вбив Росію, більше немає великої країни, яка мала геополітичний вплив,

– зауважив Асланян.

Він додав, що Росія невдовзі розвалиться й це зрозуміло, тому головний геополітичний противник США у світі це Китай. Наразі він відволікається на країну-агресорку й всім це вигідно. Тому в сьогоднішній конфігурації світу США навряд чи втрутиться у війну.

"Росія в цьому випадку є загрозою для Європи, бо США досить далеко, а з іншого – вона великий головний біль для Китаю. Тому Америка довго "гратиме" Росією і Китаєм, бо сама поки вибудовує свою стратегію", – додав ведучий каналу Ходорковський Live.

Цим пояснюється, чому Україну підтримують лише так, щоб вона не програла, але й не виграла. Тож війна залишиться, бо балансує страшний геополітичний розклад у світі й поки невідомо, що стане тригером для США, щоб у неї втрутитися.

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