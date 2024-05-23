Ворог застосовує велику кількість авіації та завдає авіаударів на ділянках, де окупанти намагаються досягти успіху. Про це в етері телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті

Музичук зазначив, що під час наступу на Харківську область активність ворога на інших напрямках не знижувалася. Окупанти намагалися тримати в напрузі всю лінію фронту, зокрема на Покровському, Курахівському напрямках та в районі Часового Яру.

Просувань ворога на Харківщині немає за останню добу, і в Авдіївці на східних напрямках наші захисники свої позиції утримують,

– повідомив він.

На Харківському напрямку великої кількості боєзіткнень не спостерігається, однак ворог продовжує залучати групи піхоти, щоб прорватися в бік села Липці. Українські військовослужбовці, зокрема бійці спецпризначення "Омеги" Національної гвардії, ефективно виявляють та знищують ці групи за допомогою FPV-дронів. Також подекуди є вогневі контакти з використанням стрілецької зброї та артилерії.

Музичук відзначив, що характерним є застосування ворогом великої кількості авіації та авіаударів на ділянках, де окупанти намагаються досягти успіху. Здебільшого це застосування керованих авіаційних бомб для руйнування населених пунктів та позицій українських захисників.

Найбільша активність противника наразі зафіксована на Курахівському напрямку, де відбулося майже третина від загальної кількості боєзіткнень.

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