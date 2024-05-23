Таким мнением с 24 Каналом поделился ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, добавив, что страна-агрессор вскоре развалится. Когда это произойдет – остается лишь вопросом времени.

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Когда может закончиться война

"Стоит вспомнить, как заканчивались другие войны. Например, Первая мировая закончилась тогда, когда вмешалась Америка. Вторая мировая – так же. Поэтому война в Украине может закончиться тогда, когда к ней присоединится США", – сказал Сергей Асланян.

Сейчас Соединенные Штаты больше занимаются своими политическими делами. Стоит только вспомнить голосование за выделение Украине помощи, которое было заблокировано в течение полугода. Поэтому как только в США скажут, что войну надо заканчиваться, тогда, по мнению Асланяна, это произойдет за очень короткий промежуток времени. До тех пор существенных сдвигов ожидать не стоит.

Когда-то Россия была серьезным и влиятельным геополитическим игроком. Теперь Китай вырос до этого уровня. Для США очень важно, что Путин убил Россию, больше нет большой страны, которая имела геополитическое влияние,

– отметил Асланян.

Он добавил, что Россия вскоре развалится и это понятно, поэтому главный геополитический противник США в мире это Китай. Сейчас он отвлекается на страну-агрессора и всем это выгодно. Поэтому в сегодняшней конфигурации мира США вряд ли вмешается в войну.

"Россия в этом случае является угрозой для Европы, потому что США достаточно далеко, а с другой – она большая головная боль для Китая. Поэтому Америка долго будет "играть" Россией и Китаем, потому что сама пока выстраивает свою стратегию", – добавил ведущий канала Ходорковский Live.

Этим объясняется, почему Украину поддерживают только так, чтобы она не проиграла, но и не выиграла. Война останется, потому что балансирует страшный геополитический расклад в мире и пока неизвестно, что станет триггером для США, чтобы в нее вмешаться.

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