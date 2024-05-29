Війська Росії та Білорусі розпочали навчання авіації у понеділок, 27 травня. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону прокоментував, чи є небезпека для України від цих навчань, пише 24 Канал.
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Українські військові стежать за діями Росії та Білорусі
Триватимуть спільні авіаційні навчання російських та білоруських військових льотчиків ще декілька днів – до п'ятниці, 31 травня.
Раніше російське міністерство оборони поширило інформацію, що тренування будуть націлені на захист об'єктів від повітряних ударів та прикриття підрозділів сухопутних військ.
За словами Демченка, за цими діями військових Росії та Білорусі стежать підрозділи розвідки Міноборони України та ДПСУ, щоб зрозуміти, "наскільки вони можуть нести загрозу Україні".
Якоїсь зміни ситуації не відмічають,
– запевнив речник ДПСУ.
Також він додав, що українцям наразі не варто боятися можливих наступів зі сторони білоруського кордону.
"За останній час на кордоні з Білоруссю і будь-які дії щодо України з цієї території не фіксувалися, і, на щастя, Росія немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні", – сказав Демченко.
Росія готує ІПСО про наступ з Білорусі на тлі військових навчань
- Експерти вважають, що Москва вкотре вкидатиме в інфопростір повідомлення про "відкриття другого фронту" з боку Білорусі. У ЦПД попереджають українців, що ця дезінформаційна кампанія Росії може поширюватися до 2 червня.
- У РНБО також зазначили, що вони очікують найближчим часом низку провокативних заяв Москви та Мінська з погрозами на адресу України.
- Основна мета цієї російської інформаційно-психологічної операції – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.
- Додамо, що за декілька днів до початку військових навчань, у суботу, 25 травня, до Білорусі вперше з серпня 2023 року прилетіли російські гелікоптери. До Білорусі вперше за пів року приїжджав і сам Путін. Це сталося увечері 23 травня.