Власне, у Центрі протидії дезінформації, що є органом РНБО, попередили українців. Там також уточнили, що поширюють прогноз розвитку дезінформаційних кампаній ворога у період від 27 травня до 2 червня.

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Старе ІПСО про "новий фронт"

За словами аналітиків, слід у найближчій перспективі очікувати провокативних заяв від вищого керівництва обох ворожих держав, що сидить у Мінську та Москві.

Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПСО щодо відкриття другого фронту з боку Білорусі. Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва Росії та Білорусі з погрозами на адресу України.

Центр протидії дезінформації констатує, що основна мета цієї інформаційно-психологічної операції – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.



Як не піддаватися на вороже ІПСО / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Повідомлення про "другий фронт з боку Білорусі" чи про "напад з Білорусі" не є чимось новим. Ворог активно їх вкидає від літа 2022 року, аби посіяти паніку серед українського суспільства. Важливо не піддаватися на відповідні меседжі.

Кремль не даремно обрав цей час для поширення ІПСО про "напад з Білорусі". У період від 27 до 31 травня Білорусь спільно з Москвою на своїй території проводитиме навчання льотчиків для удосконалення протиповітряної оборони.

Російське міністерство оборони підтверджувало таку інформацію. У ворожому відомстві зазначали, що тренування націлені на:

прикриття об'єктів від повітряних ударів;

прикриття підрозділів сухопутних військ.

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Відповідна інформація є чудовим тлом для пропаганди про "відкриття другого фронту" з боку Білорусі. Водночас цілком ймовірним є напад російської армії на Сумську область, про що чимало разів попереджали українські офіційні особи.

Як і напад на Харківщину, відповідна операція навряд увінчається успіхом для загарбників. Однак вона може мати мету розтягнути фронт та роззосередити Сили оборони України. У Києві неодноразово наголошували, що зводять фортифікації для протидії агресору.