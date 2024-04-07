У свіжому інтерв'ю для українських ЗМІ глава держави заспокоїв громадськість. Президент запевнив, що наразі українська розвідка не фіксує ознак підготовки до наступу з боку північного сусіда, який підтримує Кремль, – інформує 24 Канал.

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Загрози наступу немає, але Україна готується

Зі слів Зеленського зрозуміло, що, попри відсутність реальної загрози станом на цей час, наша держава все ж активно готується до можливого протистояння. Тому й, зокрема, у Чернігівській області зводять три лінії оборони.

Щодо стратегічних планів з білоруського напрямку, ми не бачимо загроз, планів чи будь-яких потужностей, які б могли свідчити про наміри вторгнення… Водночас ми будуємо рубежі, і це не секрет,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський переконаний, що Росіяни та білоруси повинні знати – наша територія захищена, тут є військо, "зуби дракона", а також протитанкові рви. "Ми не приховуємо це, адже важливо, щоб вони розуміли – буде опір", – наголосив глава держави.

Про ситуацію навколо Харкова та стратегію Києва

Зеленський висловився і про ситуацію на Сході країни, зокрема в Харкові та Краматорську, які залишаються пріоритетними цілями для російських військ.

Харків наразі захищений. Не можу сказати, що повністю, але щодо оборонних рубежів та нашого війська – місто під надійним захистом. Росіяни не приховують своїх намірів, але ми впевнено тримаємо оборону.

Президент також звернув увагу на дезінформацію, яку поширюють російськими медіа та через соціальні мережі, зокрема щодо переміщення російських військ до Харкова. Він закликав фільтрувати джерела отримання інформації.

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У цьому ж інтерв'ю глава держави коментував проблеми з ротацією, з якими стикається найвище військове командування України. За його словами, деякі підрозділи важко замінити, адже вони тримають лінію фронту.

Поспішна ротація може призвести до втрати більшої кількості територій та їхньої окупації російською армією. Разом з тим Зеленський акцентував, що у Генштабі добре знають: які бригади добре себе проявили під час наступів, а які – ні.