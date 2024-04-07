В свежем интервью для украинских СМИ глава государства успокоил общественность. Президент заверил, что пока украинская разведка не фиксирует признаков подготовки к наступлению со стороны северного соседа, который поддерживает Кремль, – информирует 24 Канал.

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Угрозы наступления нет, но Украина готовится

Со слов Зеленского понятно, что, несмотря на отсутствие реальной угрозы по состоянию на это время, наше государство все же активно готовится к возможному противостоянию. Поэтому и, в частности, в Черниговской области возводят три линии обороны.

Относительно стратегических планов с белорусского направления, мы не видим угроз, планов или каких-либо мощностей, которые могли бы свидетельствовать о намерениях вторжения... В то же время мы строим рубежи, и это не секрет,

– отметил президент.

Владимир Зеленский убежден, что Россияне и белорусы должны знать – наша территория защищена, здесь есть войско, "зубы дракона", а также противотанковые рвы. "Мы не скрываем это, ведь важно, чтобы они понимали – будет сопротивление", – подчеркнул глава государства.

О ситуации вокруг Харькова и стратегии Киева

Зеленский высказался и о ситуации на Востоке страны, в частности в Харькове и Краматорске, которые остаются приоритетными целями для российских войск.

Харьков пока защищен. Не могу сказать, что полностью, но относительно оборонительных рубежей и нашего войска – город под надежной защитой. Россияне не скрывают своих намерений, но мы уверенно держим оборону.

Президент также обратил внимание на дезинформацию, которую распространяют российскими медиа и через социальные сети, в частности по перемещению российских войск в Харьков. Он призвал фильтровать источники получения информации.

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В этом же интервью глава государства комментировал проблемы с ротацией, с которыми сталкивается высшее военное командование Украины. По его словам, некоторые подразделения трудно заменить, ведь они держат линию фронта.

Поспешная ротация может привести к потере большего количества территорий и их оккупации российской армией. Вместе с тем Зеленский акцентировал, что в Генштабе хорошо знают: какие бригады хорошо себя проявили во время наступлений, а какие – нет.