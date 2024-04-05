За время полномасштабного вторжения России в Украину Болгария продемонстрировала, что является преданным союзником и лоббистом интересов нашего государства. Эта поддержка имеет не только моральное измерение, но и вполне обозримое практическое.

Но из-за ряда скандалов и хаоса в Болгарии ждут досрочных выборов, которые могут развернуть ее в сторону России. 24 Канал объясняет, насколько важна эта страна сейчас для Украины.

Также интересно Пророссийское трио в Европе? Чем грозят выборы в Хорватии и что это означает для Украины

Почему для Украины так важна помощь Болгарии

Болгария присоединилась к декларации G7 в поддержку Украины, страна приняла тысячи украинских беженцев, помогает в разминировании Черного моря, обучает украинских военных и моряков по стандартам НАТО (Болгария – член Альянса с 2004 года).

Страна также участвует в коалиции F-16, перечислила Украине десятки миллионов евро помощи, а также передала свою военную технику, в частности и уже легендарные 100 БТРов (на самом деле их в разы больше). Кроме того, Болгария предоставила Украине дефицитные снаряды (как советское наследие, так и нового производства) и стала хабом по ремонту военной техники и важным логистическим узлом, в частности, и для экспорта зерна.

Помощь Болгарии сыграла ключевую роль в первые месяцы вторжения, когда в Украину начало поступать болгарское оружие и боеприпасы. В какой-то момент объем достигал 30% от всей военной помощи. Помощь эта была тайная, поскольку правительство страны сначала не желало навлечь гнев России. Впрочем, постепенно страна начала очищение от российских влияний и заявила о своей позиции громко и официально.

Сейчас Болгария продолжает этот курс. Как говорил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в январе, его страна делает все возможное, чтобы поддерживать Украину.

Самым важным является производство боеприпасов, стрелкового и легкого оружия в Болгарии. Это сфера производства, на которой Болгария специализировалась еще в советские времена, и эта специализация сохраняется. Таким образом, оборонная промышленность работает практически в режиме 24/7, и основная часть этого производства идет в Украину, непосредственно или через третьих лиц,

– Тодор Тагарев о поддержке Украины.

Поддержка Украины полезна и самой Болгарии. Страны ЕС инвестировали в оборонные предприятия в этой стране сотни миллионов евро. Также роль важного союзника Украины – это прямая инвестиция в рост международного авторитета Болгарии.

Благодарны за вашу политическую поддержку на всех уровнях: нашего движения в Европейский Союз и НАТО, а также украинских инициатив в ООН. И, конечно, благодарим за существенную военную помощь. Рады, что народ Болгарии с начала полномасштабного вторжения России на нашей стороне, на стороне правды. Спасибо, что вы поддерживаете такой дух. Мы этого не забудем,

– президент Украины Зеленский отмечает весомый вклад Болгарии в дело поддержки Украины, 7 февраля 2024 года.

Визиты в Киев 7 февраля 2024 года спикера болгарского парламента Росена Желязкова и 26 февраля премьер-министра Болгарии Николая Денкова и других чиновников, в частности министра юстиции, министра энергетики и главы Генштаба, показали уникальную гармонию в отношениях двух государств и не менее уникальное взаимоуважение и понимание.

Какое влияние на Болгарию имеют россияне и кто такой Румен Радев?

Казалось бы, что ситуация win-win, но, как это всегда бывает, внезапно появляется тот, кому это не нравится.

На самом деле этот вопрос риторический и персонажа на роль "невестки из анекдота" долго искать не нужно. Это Россия.

Болгария стереотипно долгое время считалась пророссийской. И на это были основания:

россияне прочно засели в этой стране и никуда не делись даже после деоккупации и восстановления независимости страны в 1989 году. Наоборот советская поговорка "Курица – не птица, Болгария – не заграница" активно внедрялась в жизнь Россией и дальше, превратившись в мемное клише российских пропагандистов – "болгары восхитились".

Речь и о величественных заводах российского "Лукойла" в Бургасе и Камено вместе с 220 АЗС по всей стране.

Также не стоит забывать и историю о российских шпионах. Летом 2022-го из Софии было выдворено 70 дипломатов из страны-агрессора,

"Мягкая сила" и агенты влияния (по данным опроса Euronews / Ipsos, сейчас 37% болгар дружелюбно относятся к Путину, а это, на минутку, рекорд в Европе).

Как ни странно, но самым известным агентом влияния является действующий президент страны Румен Радев. Он не скрывает своих симпатий к Путину и отличался многими антиукраинскими заявлениями и не менее антиукраинскими действиями. В частности, пытался блокировать предоставление Украине военной помощи. Переубедить Радева (между прочим, летчика-генерала, который проходил обучение в США) не удалось даже президенту Зеленскому. Их публичная дискуссия 6 июля 2023 года в Софии превратилась в откровенный спор.

Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и не может быть. Вы не можете поддерживать Россию и поддерживать балансирующую позицию, потому что Россия хочет разрушить НАТО, хочет разрушить Европу и Европейский Союз, это их цель. Вы меня понимаете?

– Зеленский пытается убедить своего болгарского коллегу стать на правильную сторону истории 6 июля 2023 года.

К счастью, Болгария – парламентская республика, а потому должность президента в ней сугубо номинальная, поэтому все это время усилия господина Радева удавалось нивелировать.

Скандал в благородной семье: что случилось в Болгарии

Главную роль в этом играла правящая проевропейская и соответственно проукраинская коалиция в составе двух политсил:

консервативного блока ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил")

и либерального альянса "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ).

В мае 2023 года партии заключили соглашение, в соответствии с которым было сформировано правительство, которое должно было меняться каждые 9 месяцев. Так был положен конец длительному политическому кризису, который продолжался в Болгарии 2 года и привел к 5 выборам, начиная с апреля 2021 года.

Первым премьером стал Николай Денков (представитель ПП-ДБ). За это время он сделал немало – правительство национализировало нефтяной терминал "Росенец", который ранее принадлежал российской компании "Лукойл". Также на российскую компанию были наложены санкции и ограничения. А с 1 марта 2024 года Болгария запретила импорт российской нефти.

До этого предшественники Денкова не приняли российский шантаж платить за газ в рублях и сделали все, чтобы "Болгария не замерзла". Сейчас страна получает газ в основном от Азербайджана. При каденции Денкова Болгария начала долгожданную судебную реформу и присоединилась к Шенгенской зоне (пока – частично, но премьер обещал, что до конца 2024 года процесс будет завершен).



Президент Зеленский в Софии вместе с Николаем Денковым и Марией Габриэль / Фото EPA/UPG

5 марта 2024 года Денков, в соответствии с соглашением, подал в отставку и приготовился стать вице-премьером. Новым премьером должна была стать Мария Габриэль (партия ГЕРБ), занимавшая должность вице-премьера и министра иностранных дел. Она начала переговоры о формировании нового правительства, но уже вскоре (26 марта) сообщила, что отказывается воспользоваться мандатом на формирование нового кабмина.

То же самое на следующий день сделали недавние партнеры по коалиции ПП-ДБ, а 28 марта их челлендж поддержала фракция "Есть такой народ" (болгарские популисты), которой это право предоставил президент Радев.

Причиной стал провал переговоров о должности министра иностранных дел, а также вопрос – может ли госпожа Габриэль и в дальнейшем совмещать эту должность. Все это спровоцировало конфликт и сейчас стороны говорят о неотвратимых новых выборах, которые могут стать для Болгарии уже шестыми, начиная с апреля 2021 года.



Назначение Денкова премьером в мае 2023 года положило конец длительному кризису в Болгарии, сейчас призраки нового кризиса возвращаются

Интересно, что провал этот был запрограммирован СМИ. Те начали активно бомбардировать инсайдами о переговорах союзников и всячески спекулировать на теме ротации. А еще – откровенно травить Марию Габриэль в лучших традициях пятиминуток ненависти Корчинского-Джангирова (якобы она внесла в список кандидатов в правительство людей против их воли).

К "травле" присоединились некоторые представители блока ПП-ДБ, что окончательно превратило ситуацию на неконтролируемую.

Есть ли здесь рука Кремля?

Со стороны это напомнило спланированную информационную атаку и сейчас дает повод думать о "руке Москвы". Прямых доказательств этому нет, однако в отношении России, учитывая ее роль в современном мире, сейчас всегда должен действовать принцип виновности.

Аргументов этому добавляет активизация еще одних "агентов влияния" России – промосковской партии "Возрождение". Это болгарские евроскептики, известные своими антиукраинскими заявлениями, в частности, они пытались поднять местных фермеров на блокирование украинского зерна, но те оказались мудрее.

Теперь же "Возрождение" разыграло карту Шенгена и начало распространять "вбросы", что ЕС планирует превратить Болгарию в большой лагерь для беженцев с Ближнего Востока.

Справочно! 31 марта 2024 года Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне. Это предусматривает отмену внутренних проверок на воздушных и морских границах.

Целью партии "Возрождение" является провокация антимигрантской истерии, и вместе с правительственным кризисом это создает некий идеальный шторм, в результате которого рейтинг прозападных партий падает, зато растет популярность левых популистов, которые любят Россию и ее деньги.

Сейчас исполняющим обязанности премьер-министра является председатель счетной палаты Болгарии Димитр Главчев. С ним во главе страна снова пойдет на выборы. Их результаты могут развернуть Болгарию в сторону от Европы к России, а также существенно повлиять на поддержку этой страны нашего государства. И такая перспектива откровенно беспокоит.