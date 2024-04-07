Во время интервью в эфире национального марафона Зеленский рассказал, почему в Украине возникают проблемы с ротацией военных.

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Для ротации нужен мощный резерв

Зеленский объяснил, что в украинской армии есть "мощный кулак" – то есть сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации.

Однако для того, чтобы отправить таких воинов на отдых, нужен такой же мощный резерв.

Президент отметил, что для ротации мощной бригады необходимо подготовить такую же, с таким же количеством бойцов и таким же качеством их подготовки.

Скажу вам честно, мы видим, в каких бригад никогда не было прорыва, а в каких были. Все устают, их нужно отпустить. Но на замену нужно такое же количество ребят с таким же опытом,

– сказал он.

Поэтому, по словам президента, и возникают проблемы. Потому что командиры не могут отпустить сильных военных, если им нет замены.

Если у вас резервы не такие мощные, вы не сможете ребят отпустить. В противном случае – завтра у вас не будет какого-то города, он будет под оккупацией россиян,

– пояснил Владимир Зеленский.

Тем временем в стране-агрессоре продолжают мобилизовать людей.

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