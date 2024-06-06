Глава Белого дома сказал, что Путин – непорядочный человек. Так он отреагировал на комментарии президента страны-террористки о том, что поставки высокоточного оружия Украине для ударов по территории России является прямым участием Запада в войне.
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"Путин – диктатор"
Джо Байден отметил, что Путин пытается всяческими угрозами удержать ситуацию в своей стране под контролем и одновременно продолжать войну в Украине.
Я знаю его более 40 лет. Он меня беспокоит 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор,
– сказал Байден.
Он добавил, что Украине разрешено бить только вблизи российской границы и не дальше 322 километров. А по Москве и Кремлю – и подавно.
"Мы не говорим о предоставлении им (украинцам – 24 Канал) оружия для удара по Москве и по Кремлю. Только просто через границу, откуда они получают значительный огонь из обычного оружия, которое россияне используют, чтобы заходить в Украину и убивать украинцев", – сказал глава Белого дома.
"Москва будет реагировать": чем пригрозил Путин Западу
- В последний раз Путин угрожал Западу 5 июня. Тогда в российском Петербурге состоялся форум с его участием. Там глава Кремля говорил бред о российской агрессии в Украине.
- В частности, Путин заявил, что у него возник настоящий "морально-этический шок" из-за того, что под российской границей на территории Украины появились немецкие танки. Это стало поводом Путину в очередной раз заявить, что Россия считает удары западным оружием по своей территории, как "прямую войну" против себя.
- В своих абсурдных заявлениях он снова напомнил, что Россия может своим дальнобойным оружием ударить по чувствительным объектам стран, которые помогают Украине оружием.
- Эти угрозы уже не первые. Кремлевский диктатор при каждом удобном случае пытается напомнить, что в Европе якобы "играют с огнем" и провоцируют глобальный конфликт.
- Добавим, что некоторые страны действительно боятся угроз Путина. В частности, в Венгрии началась истерика из-за опасений по этому поводу. Тамошний министр иностранных дел призвал к мирным переговорам и прекращению огня в Украине.