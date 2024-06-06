Очільник Білого дому сказав, що Путін – непорядна людина. Так він відреагував на коментарі президента країни-терористки про те, що постачання високоточної зброї Україні для ударів по території Росії є прямою участю Заходу у війні.

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"Путін – диктатор"

Джо Байден зауважив, що Путін намагається усілякими погрозами утримати ситуацію у своїй країні під контролем і водночас продовжувати війну в Україні.

Я знаю його понад 40 років. Він мене турбує 40 років. Він непорядна людина. Він диктатор,

– сказав Байден.

Він додав, що Україні дозволено бити лише поблизу російського кордону і не далі 322 кілометрів. А по Москві та Кремлю – і поготів.

"Ми не говоримо про надання їм (українцям – 24 Канал) зброї для удару по Москві і по Кремлю. Лише просто через кордон, звідки вони отримують значний вогонь зі звичайної зброї, яку росіяни використовують, щоб заходити в Україну та вбивати українців", – сказав очільник Білого дому.

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