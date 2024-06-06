Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що останні "попередження" Владіміра Путіна підкреслюють необхідність мирних переговорів. За його словами, потрібне "негайне припинення вогню" в Україні.

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Сіярто наляканий погрозами Путіна

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто прокоментував попередження російського диктатора щодо надання зброї великої дальності країнам, які могли б бити по державах Заходу через підтримку України.

Угорський посадовець не демонструє великої відваги або ж підтримки нашої держави, оскільки вважає, що позиція Будапешта стосовно "мирного миру" є єдиною правильною та беззаперечною.

Наша позиція полягає в тому, що мир повинен бути досягнутий якомога швидше. Необхідно розпочати мирні переговори та негайно припинити вогонь,

– сказав він.

За його словами, ризик ескалації буцімто зростатиме з кожним днем.

Нагадаємо, що Сіярто спільно з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном завжди категорично виступали проти надання військової допомоги Україні, а також не здійснювали цього з боку своєї країни.

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