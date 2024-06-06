Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що останні "попередження" Владіміра Путіна підкреслюють необхідність мирних переговорів. За його словами, потрібне "негайне припинення вогню" в Україні.
Дивіться також Угорщина оголосила про своє рішення щодо участі у Саміті миру: що заявили в МЗС
Сіярто наляканий погрозами Путіна
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто прокоментував попередження російського диктатора щодо надання зброї великої дальності країнам, які могли б бити по державах Заходу через підтримку України.
Угорський посадовець не демонструє великої відваги або ж підтримки нашої держави, оскільки вважає, що позиція Будапешта стосовно "мирного миру" є єдиною правильною та беззаперечною.
Наша позиція полягає в тому, що мир повинен бути досягнутий якомога швидше. Необхідно розпочати мирні переговори та негайно припинити вогонь,
– сказав він.
За його словами, ризик ескалації буцімто зростатиме з кожним днем.
Нагадаємо, що Сіярто спільно з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном завжди категорично виступали проти надання військової допомоги Україні, а також не здійснювали цього з боку своєї країни.
Що відомо про погрози Путіна: головне
- Як з'ясувалося, для Владіміра Путіна стало справжнім "морально-етичним шоком" виникнення німецьких танків на території нашої держави. Тому, як завжди, він натякнув, що удари західною зброєю по території Росії у Кремлі сприймають, як "пряму війну" проти країни-агресорки.
- Російський диктатор каже, що країна-агресорка буцімто може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу, звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю до України.
- Напередодні очільник Кремля Владімір Путін ще раз попередив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають ймовірність нашої держави завдавати ударів із західної зброї по території Росії. За його словами, це може спровокувати глобальний конфлікт.
- Водночас у Кремлі пригрозили ударами по інструкторах, яких в Україну відправили країни-союзники. За словами путінського прихвосня Пєскова, в іноземних інструкторів не буде імунітету від російських атак.