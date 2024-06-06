Министр иностранных дел Венгрии заявил, что последние "предупреждения" Владимира Путина подчеркивают необходимость мирных переговоров. По его словам, нужно "немедленное прекращение огня" в Украине.

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Сийярто напуган угрозами Путина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал предупреждение российского диктатора о предоставлении оружия большой дальности странам,, которые могли бы бить по государствам Запада из-за поддержки Украины.

Венгерский чиновник не демонстрирует большой отваги или поддержки нашего государства, поскольку считает, что позиция Будапешта относительно "мирного мира" является единственной правильной и бесспорной.

Наша позиция заключается в том, что мир должен быть достигнут как можно скорее. Необходимо начать мирные переговоры и немедленно прекратить огонь,

– сказал он.

По его словам, риск эскалации якобы будет расти с каждым днем.

Напомним, что Сийярто совместно с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном всегда категорически выступали против предоставления военной помощи Украине, а также не осуществляли этого со стороны собственной страны.

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