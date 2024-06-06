Министр иностранных дел Венгрии заявил, что последние "предупреждения" Владимира Путина подчеркивают необходимость мирных переговоров. По его словам, нужно "немедленное прекращение огня" в Украине.
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Сийярто напуган угрозами Путина
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал предупреждение российского диктатора о предоставлении оружия большой дальности странам,, которые могли бы бить по государствам Запада из-за поддержки Украины.
Венгерский чиновник не демонстрирует большой отваги или поддержки нашего государства, поскольку считает, что позиция Будапешта относительно "мирного мира" является единственной правильной и бесспорной.
Наша позиция заключается в том, что мир должен быть достигнут как можно скорее. Необходимо начать мирные переговоры и немедленно прекратить огонь,
– сказал он.
По его словам, риск эскалации якобы будет расти с каждым днем.
Напомним, что Сийярто совместно с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном всегда категорически выступали против предоставления военной помощи Украине, а также не осуществляли этого со стороны собственной страны.
Что известно об угрозах Путина: главное
- Как выяснилось, для Владимира Путина стало настоящим "морально-этическим шоком" возникновение немецких танков на территории нашего государства. Поэтому, как всегда, он намекнул, что удары западным оружием по территории России в Кремле воспринимают, как "прямую войну" против страны-агрессора.
- Российский диктатор говорит, что страна-агрессор якобы может поставить свое дальнобойное оружие в регионах мира, откуда состоятся удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие в Украину.
- Накануне глава Кремля Владимир Путин еще раз предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнём", когда предполагают вероятность нашего государства наносить удары из западного оружия по территории России. По его словам, это может спровоцировать глобальный конфликт.
- В то же время в Кремле пригрозили ударами по инструкторам, которых в Украину отправили страны-союзники. По словам путинского прихвостня Пескова, у иностранных инструкторов не будет иммунитета от российских атак.