Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Россия всегда выискивает свои величественные достояния, но это у россиян получается не очень хорошо. Оккупанты не знают ни своей истории, ни происхождения праздника своей страны.

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По словам Шейтельмана, этот праздник был бы нормальным, если бы россияне знали свою историю, хотя бы историю самого праздника. 12 июня 1990 года была принята Декларация суверенитета России, поэтому сейчас страна-агрессор отмечает свое 34-х летие, а не тысячелетие. Российский диктатор вспоминает город Старая Ладога, который был резиденцией Рюриковичей, однако он не знает что в эти времена не было календаря.

Поскольку тогда в Киеве Русь еще не окрестили, христианского календаря они не имели,

– объяснил политтехнолог.

Шейтельман предположил, почему Путин немного попутал цифры. В этом году "день России" совпал с днем, когда Моисей получил 10 заповедей 3336 тысяч лет назад. Вероятно, что именно поэтому российский диктатор запутался.

У евреев действительно праздник Шавуот, заповеди "не убивай" и "не укради" до россиян пока не дошли,

– отметил политтехнолог.

Путин ищет величие

Путин вынужден все время выискивать какие-то смыслы в истории, которую же сам и написал, ведь будущего у России нет. Страна-агрессор всегда ищет какие-то свои достижения, которых нет.

Шейтельман вспомнил, что однажды россияне возмущались, почему Международная федерация хоккея не отметила команду России среди величайших команд мира. Однако они сами не заметили, что сама Россия никогда не выигрывала олимпиаду по хоккею, выигрывал Советский Союз, но не они.

Они все ищут, где величие России. Ну нет, что поделаешь. Россия за 34 года не создала ничего великого. У вас не получилось, признайте, скажите это,

– добавил политтехнолог.

"день России": что происходило в этот день