Сейчас из-за кибератаки ГУР в России задерживается ряд авиарейсов. Об этом журналистам сообщил источник в разведке.
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Россияне "празднуют" в залах ожидания
12 июня ГУР проводит кибератаки на ресурсы аэропорта "Домодедово", саратовского аэропорта "Гагарин" и аэропорта в городе Южно-Сахалинск.
В результате атаки задерживаются авиарейсы, в частности пассажиры не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. Вместо этого самолеты перенаправляют на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск,
– говорится в сообщении.
Другие кибератаки ГУР на день России
Кроме аэропортов, хакеры из украинской разведки установили контроль над государственным сервером официального сайта госдумы Ставропольского края и разместили баннер, на котором нарисована красная площадь с украинскими флагами и надписью "Держись, мы вас освободим!". Впоследствии сервер вообще вывели из строя.
Также киберразведчики атаковали серверы Совета федерации федерального собрания страны-агрессора и сервер органов государственной власти.
Источники издания пообещали, что подобных "подарков" для россиян сегодня будет много.
День так называемой России продолжается, у подданных Путина сегодня будет еще много подобных "подарков" на праздник,
– сказал источник.
Предыдущие "поздравления" украинских хакеров
- Несколько дней назад, 9 июня, в оккупированном Крыму взломали трансляцию прокремлевского канала. На экранах телевизоров местных жителей вдруг появились интересные сообщения с циферблатом, который вел отсчет до 12 июня.
- Кроме этого, хакеры пообещали, что на день России Симферопольская телебашня проведет свою последнюю трансляцию.
- Также в этот день, 12 июня, в оккупированном Крыму транслировали настоящие потери России в войне против Украины под то самое "Лебединое озеро".