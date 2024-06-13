Кирилл Буданов не верит в эскалацию войны после ударов по РЛС на территории России. В интервью для украинских медиа он отметил, что после этой атаки ничего чрезвычайного не произошло.
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Несмотря на сообщения в СМИ, Буданов не подтвердил и не опроверг информацию о том, что атаку на РЛС "Воронеж-М" осуществило ГУР.
Однако он рассказал, что загоризонтные линии РЛС отвечают за обнаружение пусков баллистических ракет. То есть они обнаруживают любую баллистику и нет разницы, ядерная это ракета или нет.
В частности пораженная РЛС в Орске помогала оккупантами обнаруживать цели над югом Украины и оккупированным Крымом.
Она (РЛС в Орске – 24 Канал) была направлена на южную часть Украины, Одесскую область, временно оккупированный Крым. Поэтому временное выведение ее из строя – абсолютно правильная вещь, кто бы это ни сделал,
– сказал Буданов.
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По словам Буданова, эта радиолокационная станция не сможет работать около 6 месяцев. Начальник ГУР отметил, что это значительно облегчит работу ВСУ.
На полгода она точно выведена из строя. Это облегчит работу,
– заявил он.
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Что известно о поражении РЛС в Орске
- 26 мая украинский БпЛА атаковал РЛС "Воронеж-М" в Орске. Источники 24 Канала сообщили, что операцию осуществило ГУР МО.
- В сети есть спутниковые фото, на которых видно последствия атаки. В частности на территории РЛС можно увидеть темные пятна, вероятно, что от пожара.
- Стоит отметить, что от Украины до этой РЛС – более 1800 километров.
- Кстати, перед этим также прилетело по похожей РЛС в Краснодарском крае России.