Кирилл Буданов не верит в эскалацию войны после ударов по РЛС на территории России. В интервью для украинских медиа он отметил, что после этой атаки ничего чрезвычайного не произошло.

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Несмотря на сообщения в СМИ, Буданов не подтвердил и не опроверг информацию о том, что атаку на РЛС "Воронеж-М" осуществило ГУР.

Однако он рассказал, что загоризонтные линии РЛС отвечают за обнаружение пусков баллистических ракет. То есть они обнаруживают любую баллистику и нет разницы, ядерная это ракета или нет.

В частности пораженная РЛС в Орске помогала оккупантами обнаруживать цели над югом Украины и оккупированным Крымом.

Она (РЛС в Орске – 24 Канал) была направлена на южную часть Украины, Одесскую область, временно оккупированный Крым. Поэтому временное выведение ее из строя – абсолютно правильная вещь, кто бы это ни сделал,

– сказал Буданов.

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По словам Буданова, эта радиолокационная станция не сможет работать около 6 месяцев. Начальник ГУР отметил, что это значительно облегчит работу ВСУ.

На полгода она точно выведена из строя. Это облегчит работу,

– заявил он.

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