Кирило Буданов не вірить в ескалацію війни після ударів по РЛС на території Росії. В інтерв'ю для українських медіа він зазначив, що після цієї атаки нічого надзвичайного не сталося.
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Попри повідомлення у ЗМІ, Буданов не підтвердив та не спростував інформацію про те, що атаку на РЛС "Воронеж-М" здійснило ГУР.
Однак він розповів, що загоризонтні лінії РЛС відповідають за виявлення пусків балістичних ракет. Тобто вони виявляють будь-яку балістику і немає різниці, ядерна це ракета чи ні.
Зокрема уражена РЛС в Орську допомагала окупантами виявляти цілі над півднем України та окупованим Кримом.
Вона (РЛС в Орську – 24 Канал) була направлена на південну частину України, Одеську область, тимчасово окупований Крим. Тому тимчасове виведення її з ладу – абсолютно правильна річ, хто б це не зробив,
– сказав Буданов.
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За словами Буданова, ця радіолокаційна станція не зможе працювати близько 6 місяців. Начальник ГУР зазначив, що це значно полегшить роботу ЗСУ.
На пів року вона точно виведена з ладу. Це полегшить роботу,
– заявив він.
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Що відомо про ураження РЛС в Орську
- 26 травня український БпЛА атакував РЛС "Воронеж-М" в Орську. Джерела 24 Каналу повідомили, що операцію здійснило ГУР МО.
- У мережі є супутникові фото, на яких видно наслідки атаки. Зокрема на території РЛС можна побачити темні плями, ймовірно, що від пожежі.
- Варто зазначити, що від України до цієї РЛС – понад 1800 кілометрів.
- До речі, перед цим також прилетіло по схожій РЛС у Краснодарському краї Росії.